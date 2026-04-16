Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh: Cho ý kiến vào các tờ trình về công tác phân cấp quản lý tổ chức bộ máy

Sáng 16/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp chuyên đề tháng 4 năm 2026 (lần 2) của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến đối với một số tờ trình về công tác phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và tinh giản biên chế.

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, cùng các đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ đã trình bày các tờ trình: Quy định về quản lý, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Ủy quyền Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Qua nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các tờ trình cùng với các ý kiến đóng góp tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với dự thảo do Sở Nội vụ trình và đánh giá các nội dung đã bám sát quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ và khả thi khi triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, đặc biệt là các quy định về phân cấp, quy trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, việc xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế cần gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các tờ trình. Việc hoàn thiện phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ trong thời gian tới.

Lê Hợi