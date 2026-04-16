Xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Sáng 16/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã thăm, làm việc với Đảng bộ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì tại buổi làm việc.

Quý I/2026, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TAND tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo đó, TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 2.816/6.187 vụ việc, đạt 46% so với cùng kỳ và tăng 2,9%; tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,3%, thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội và TAND tối cao quy định (1,5%).

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Cùng với đó, TAND hai cấp thụ lý giải quyết, xét xử 912 vụ án hình sự/2.326 bị cáo, đã xét xử 576 vụ/1.214 bị cáo, đạt 63,1%; đã giải quyết, xét xử được 2.220/5.132 vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, tuyên bố phá sản và lao động, đạt 43,2%. Tỷ lệ hòa giải thành đạt cao 1.420/2.220 vụ, đạt 63,9%, thuộc trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước...

Chánh án TAND tỉnh Đỗ Thế Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Quán triệt quan điểm “Công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra, các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện tốt theo đúng chương trình đã đề ra; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, quy chế, quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các đại biểu phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TAND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TAND hai cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Đặc biệt, thực hiện quyết liệt và đồng bộ 17 giải pháp của TAND tối cao, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản trong công tác chuyên môn.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng Tòa án hai cấp. Đảng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phương pháp công tác nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, nhất là các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng thẩm phán. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính. Đồng thời, thực hiện minh bạch, công khai các bản án lên cổng thông tin điện tử của Tòa án; các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung phải đúng quy định của pháp luật; không để các vụ án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của tòa án; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm về công tác xét xử các loại vụ án, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án và thống nhất nhận thức trong áp dụng pháp luật.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tăng cường xét xử trực tuyến, xét xử lưu động, giảm các vụ án bị hủy và sửa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị TAND tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan nội chính để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của TAND và các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đặc biệt thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TAND khu vực.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của TAND; cắt giảm các thủ tục hành chính để hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và hoạt động xét xử; làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm của Tòa án.

Quốc Hương