Phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển năm 2026

Sáng 16/4, Đảng ủy UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, khóa I để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên.

Quý I/2026, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp; xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông đã tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng, giá năng lượng và hoạt động xuất nhập khẩu. Dưới sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, Đảng bộ UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng và xây dựng đảng, cùng cả tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2026 tiếp tục được giữ vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước, dù chưa đạt kịch bản đề ra nhưng vẫn thể hiện nỗ lực lớn trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các khu vực kinh tế chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như: Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chính, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,3%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì đà tăng trưởng khá, góp phần củng cố nền tảng sản xuất của tỉnh.

Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả khả quan, tăng 22,7% so với cùng kỳ; trong đó, một số khoản thu quan trọng như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 6,2%; hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Sở nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp thiết thực, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Việc phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nêu một số tồn tại như: Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động từ thị trường và chi phí đầu vào tăng cao.

Đại diện Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong quý II/2026, Đảng ủy UBND tỉnh xác định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt chú trọng tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực để phát triển toàn diện. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các giải pháp phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với các nội dung đánh giá trong dự thảo báo cáo, đặc biệt ghi nhận và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quý I/2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kết luận hội nghị.

Đồng chí khẳng định, ngay từ đầu năm, Đảng ủy UBND tỉnh đã chủ động, nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết, chương trình hành động; ban hành đầy đủ các quy chế làm việc, qua đó cụ thể hóa kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trên các lĩnh vực.

Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công các hoạt động chính trị, xã hội đầu năm. Đồng thời, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Dù khối lượng công việc lớn, áp lực điều hành cao, song các cấp, các ngành đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, duy trì đà tăng trưởng tích cực, đưa Thanh Hóa xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng. Kết quả này thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động.

Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án trọng điểm; chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với bối cảnh thị trường; đồng thời thực hiện sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý dự án theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác chính trị nội bộ được tăng cường; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện định kỳ, bảo đảm yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, trong đó nhấn mạnh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm thực hiện trong năm 2026. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm đưa vào hoạt động, tạo thêm động lực tăng trưởng và thu hút đầu tư.

Nhấn mạnh vai trò của khu vực công nghiệp - xây dựng là động lực chính của nền kinh tế, đồng chí yêu cầu tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, hướng tới tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào lĩnh vực lọc hóa dầu. Đồng thời, trong giai đoạn tới cần chủ động đặt nền tảng cho đổi mới sáng tạo, với tầm nhìn từ 5-7 năm, tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức giao ban hằng tháng để đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị và nông thôn; trong đó chú trọng triển khai các đề án lớn, quan trọng trên các lĩnh vực như đất đai, văn hóa - xã hội, du lịch, cải cách hành chính, khoa học và công nghệ.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu các tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Minh Hằng