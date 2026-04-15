Lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa - 80 năm bản lĩnh, trí tuệ, vì bình yên cuộc sống

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung và lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa nói riêng luôn khẳng định vai trò là “bộ não chiến lược”, là trung tâm tổng hợp, phân tích, dự báo và tham mưu chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an. Qua mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Tập thể Phòng Tham mưu tại Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa

Ra đời trong những ngày đầu chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tư duy nhạy bén. Không chỉ làm nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp, những cán bộ tham mưu đã thực sự tham gia vào quá trình “nghĩ, bàn và quyết” những vấn đề lớn về bảo vệ an ninh, trật tự. Những báo cáo tình hình, những đề xuất biện pháp, dù còn giản đơn, nhưng đã góp phần quan trọng giữ vững thế chủ động, bảo vệ chính quyền cách mạng trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động. Trong giai đoạn này, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham mưu đều nhận thấy niềm vinh quang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, không quản ngại hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc và cho hạnh phúc của Nhân dân.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã tham mưu với lãnh đạo Ty Công an thực hiện 5 nhiệm vụ cấp bách ứng phó với tình hình mới: (1) Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình các địa bàn vùng giáo, miền núi, thực hiện đối sách với bọn phản động và số đối tượng hình sự có thể bị lợi dụng. (2) Tham mưu phát hiện kịp thời số làm việc hai mặt, đề phòng địch đánh chiếm Thanh - Nghệ - Tĩnh. (3) Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống nội gián trong cơ quan, xí nghiệp. (4) Bảo vệ tuyệt đối an toàn đợt vận chuyển 5 ngàn tấn lương thực phục vụ chiến trường Thượng du. (5) Tham mưu đối phó với kế hoạch “Hải Âu” của Pháp tấn công vùng Duyên hải và Đông Bắc Thanh Hóa; mở 3 đợt tấn công tiêu diệt phỉ ở vùng Thượng du và các tổ chức phản động, ổn định an ninh trật tự ở 3 xã thuộc huyện Nga Sơn mới giải phóng.

Chính trong lửa đạn khốc liệt, vai trò của lực lượng Tham mưu được khẳng định rõ nét, luôn là lực lượng “đi trước một bước”, nhìn xa hơn thực tiễn trước mắt, biến thông tin thành sức mạnh, biến dự báo thành hành động, góp phần vào thắng lợi chung trên các mặt trận.

Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa trở thành hậu phương chiến lược quan trọng của miền Bắc. Lực lượng Tham mưu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu chiến lược, phục vụ lãnh đạo Ty chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu và hoạt động của địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư vào miền Nam; dập tắt vụ bạo loạn ở Ba Làng, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia; mở chiến dịch tiểu phỉ vùng thượng du; đập tan âm mưu gây bạo loạn của bọn phản động ở xã Quang Chiểu (Quan Hóa); xây dựng kế hoạch phục vụ cải cách và sửa sai trong cải cách ruộng đất. Triển khai kế hoạch phòng không sơ tán; kế hoạch đấu tranh chống âm mưu địch bắt cóc ngư dân, kế hoạch bảo vệ 3 vạn người chủ yếu là cụ già, em nhỏ từ các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh sơ tán.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra quyết liệt, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã tham mưu triển khai các chủ trương lớn, mở các chiến dịch trấn áp tội phạm, chống chiến tranh tâm lý, bảo vệ an toàn các tuyến giao thông huyết mạch, kho tàng, bến bãi. Những chiến công ấy đã góp phần giữ vững hậu phương lớn, bảo đảm chi viện kịp thời sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong bối cảnh cả nước bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Các phương án bảo vệ Tổng tuyển cử Quốc hội chung của cả nước, Đại hội Đảng các cấp, các công trình trọng điểm được xây dựng và triển khai chặt chẽ. Điển hình trong giai đoạn này là tham mưu cấp phép cho hơn 23 nghìn người vào Nam thăm thân; mở chiến dịch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín, dị đoan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận an ninh biên giới góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công trình Số hóa Nhà truyền thống Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thanh Hóa trở thành địa bàn thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đi liền với đó là những thách thức về an ninh, trật tự ngày càng đa dạng, phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hằng trăm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều đề án chiến lược, quan trọng được triển khai như phòng ngừa, giải quyết đình công, bảo đảm an ninh Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu, cụm công nghiệp, phòng chống tội phạm, ứng dụng khoa học - công nghệ... góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động tà đạo, giải quyết khiếu kiện, đình công, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế lớn của tỉnh; tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đây là bước chuyển mình quan trọng, khi lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa không chỉ “đáp ứng yêu cầu” mà còn “dẫn dắt xu thế”.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã c hủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, kịp thời đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh “tham mưu chiến lược” với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp lớn, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Điển hình như tham mưu với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12 và là địa phương đầu tiên trong cả nước miễn toàn bộ phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào trao đổi, học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức hoạt động tại Trung tâm hành chính công Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh nông thôn; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”. Đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xây dựng, hoàn thiện nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, triển khai quyết liệt các nghị quyết, đề án lớn, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Những kết quả, thành tích đạt được của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, điển hình như: 01 Huân chương Chiến công, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Suốt chặng đường 80 năm, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao mà còn là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Công an. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt quan trọng tại Bộ Công an và Công an tỉnh, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa.

Phòng Tham mưu tổ chức chương trình thiện nguyện và tuyên truyền pháp luật tại điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể thấy rõ một đặc điểm xuyên suốt của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa, đó là sự phát triển gắn liền với thực tiễn, trưởng thành từ thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho thực tiễn. Những chiến công, thành tích đạt được, dù không trực tiếp “ra trận” như các lực lượng chiến đấu, nhưng lại mang ý nghĩa quyết định, định hướng cho toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an. Đó là những chiến công thầm lặng nhưng bền bỉ, là trí tuệ tập thể, là bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa.

Trước yêu cầu mới về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra những trọng trách nặng nề nhưng đẩy vẻ vang cho lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa trên các mặt công tác. Để xây dựng lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Tinh thần gương mẫu, đi đầu phải chuyển mình từ nhận thức đến hành động, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, sản phẩm”, qua đó khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” trong tham mưu hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiên phong, đi đầu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng các hành động thiết thực, cụ thể. Gương mẫu trong chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, quy trình công tác; kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Thông qua đó, không chỉ khẳng định vai trò là “bộ não chiến lược” mà còn là hạt nhân tiêu biểu nêu gương, dẫn dắt trong toàn lực lượng Công an Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tham mưu chiến đấu và thực hiện tốt vai trò điều phối các mặt công tác của lực lượng Công an Thanh Hóa. Trong đó, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa cần: (1) Nhận diện sớm, chủ động, kịp thời những vấn đề mới, “biến thể” của tội phạm để từ đó chủ động tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa. (2) “Nhìn thấy trước” những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác công an để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp chiến lược trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn. (3) Chú trọng công tác tham mưu chiến lược, phát huy vai trò “kiến tạo phát triển”, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Ba là, xây dựng lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chuyên sâu về nghiệp vụ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp. Xây dựng văn hóa tham mưu Công an Thanh Hóa thực sự trở thành văn hóa của trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm và tận tụy, tiếp tục là nền tảng bền vững tạo nên sức mạnh của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa.

Phòng Tham mưu trao tặng phòng tin học cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa trong chương trình thiện nguyện và tuyên truyền pháp luật

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tham mưu Công an Thanh Hóa. Tập trung phát triển nền tảng số dùng chung, liên thông, đồng bộ, kết nối các phần mềm, nền tảng số chuyên ngành, thúc đẩy hình thành dữ liệu dùng chung, tạo đột phá mới để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

80 năm - một chặng đường quan trọng để khẳng định vị trí, vai trò và truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tham mưu qua các thời kỳ đã và đang tạo nền tảng vững chắc để lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong tương lai. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “bộ não chiến lược” của lực lượng Công an tỉnh, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống, phục vụ đắc lực sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh