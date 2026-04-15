Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần đầu tiên chủ trì trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Thái mong rằng: Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 15/4 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) mở rộng được tổ chức nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tinh thần cầu thị, lắng nghe từ cơ sở

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nêu rõ: Đây là Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đầu tiên đồng chí được chủ trì trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và mong muốn nhanh chóng nắm bắt đầy đủ, toàn diện tình hình của tỉnh, Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là để trực tiếp lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị từ các đồng chí - những cán bộ chủ chốt đang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương, sở, ngành, đơn vị. Qua đó, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân có thêm cơ sở thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu khai mạc hội nghị.

Trên tinh thần vì sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận sâu sắc, thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó đánh giá đúng thực chất tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; Làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của địa phương, đơn vị; Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, đề xuất giải pháp đột phá

Tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong điều hành thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong, các ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành gồm Thống kê tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh đã tập trung phân tích sâu, đi thẳng vào những vấn đề định hướng, gợi mở của Bí thư Tỉnh ủy để làm rõ những kết quả đạt được trong quý I/2026. Nhiều ý kiến thống nhất đánh giá, từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn chung, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt được một số kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Từ thực tiễn chuyên môn của đơn vị, các ý kiến cũng nêu lên những tác động của tình hình thế giới, khu vực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cản trở đến sự phát triển của tỉnh.

Liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt hơn trong thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, chú trọng công tác cán bộ, nhất là đánh giá đúng, sử dụng đúng người, đúng việc; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong các vấn đề về: quy hoạch; xây dựng và làm sạch dữ liệu; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; xử lý tồn đọng và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán; xác định giá đất cụ thể cho các dự án đầu tư trên địa bàn; đảm bảo vật liệu xây dựng; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Đổi mới tư duy, siết chặt kỷ cương, nâng cao năng lực thực thi

Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu; đồng thời khẳng định các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều sâu sắc, sát thực tiễn và sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị đầu tiên trên cương vị mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm tin vào tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; coi đây là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục giữ vững mối quan hệ công tác cởi mở, thẳng thắn; kịp thời phản ánh trung thực những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề phát sinh từ cơ sở để cùng tháo gỡ.

Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm đó là: Trước hết, tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về nhận thức và hành động; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “hiểu sai, làm khác, vận dụng tùy tiện”.

Cùng với đó, đổi mới căn bản tư duy phát triển; chuyển mạnh từ “phân bổ nguồn lực” sang “kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực”; phát huy tối đa nội lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung khắc phục triệt để tư duy cục bộ địa phương, cục bộ ngành; mọi quyết sách phải đặt trong tổng thể chung, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khả thi và mang lại hiệu quả lâu dài. Quan tâm tập trung giải phóng sức sản xuất, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể của phát triển. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đặc biệt nhấn mạnh: Việc triển khai các Nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại ở học tập, quán triệt, mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành kết quả thực chất, đo đếm được bằng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và sự chuyển biến rõ nét trong đời sống Nhân dân. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Minh Hiếu