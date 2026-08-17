Xác định và ràng buộc rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Hóa về công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi được kiện toàn, đi vào vận hành, Đảng ủy xã Hoằng Hóa đã giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, kịp thời cụ thể hóa các quy định mới, phân định tương đối rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Công tác cán bộ được thực hiện cơ bản đồng bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng và chính sách. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, cá nhân phụ trách được bảo đảm. Hồ sơ nhân sự được thẩm định thận trọng, có phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

Đội ngũ cán bộ sau sắp xếp cơ bản ổn định, có tinh thần trách nhiệm, thích ứng với khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc đánh giá theo sản phẩm, kiểm tra tiến độ, đào tạo kỹ năng và số hóa hồ sơ bước đầu tạo chuyển biến. Kết quả công tác cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ tham mưu ở các cơ quan của xã còn thiếu, năng lực chuyên môn chưa đồng đều, nhất là trong các lĩnh vực mới, chuyên sâu. Hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị và đường truyền chưa đồng bộ; nhiều chi bộ nông thôn chưa được trang bị máy tính kết nối internet nên việc học tập nghị quyết, thực hiện thủ tục hành chính của Đảng và xử lý công việc trên môi trường điện tử có lúc chưa kịp thời...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề về công tác cán bộ tại xã Hoằng Hóa nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, cơ cấu, tổ chức bộ máy chưa được phân định rõ theo từng loại hình cấp xã để phù hợp với quy mô, đặc thù và tình hình thực tế của từng địa phương, gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng ghi nhận và chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc của xã Hoằng Hóa trong công tác cán bộ, nhất là chế độ, chính sách của cán bộ, công chức chưa được quan tâm đúng mức...

Thông qua buổi làm việc, đồng chí đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị với Trung ương cần phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho địa phương trong tuyển dụng cán bộ, tạo thuận lợi cho triển khai công việc của địa phương.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Hóa cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy xã Hoằng Hóa trong công tác cán bộ, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở ở xã.

Đồng chí chia sẻ, để công tác cán bộ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, cần phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ cho các địa phương. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm và ràng buộc rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm công tác...

Đỗ Đức