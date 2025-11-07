Ước tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 13 là 7.050 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 8/11, ước tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 13 là 7.050 tỷ đồng (Đắk Lắk 2.050 tỷ; Gia Lai 5.000 tỷ đồng).

Bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6); 244 nhà bị sập (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 199 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi: 756 nhà, Gia Lai: 12.447 nhà, Đắk Lắk 4.359 nhà); 8.501 nhà (Gia Lai 3.000 nhà ven biển xã Hoài Nhơn Bắc bị ngập do nước dâng của bão, hiện đã hết ngập; Đắk Lắk 5.501 nhà, cơ bản đã hết ngập).

Cùng với đó, 21 tàu bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi 2, Đắc Lắk 4, Gia Lai 15); 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi 2, Gia Lai 42); 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Đắk Lắk 54.000, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 334) và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại (Quảng Ngãi10ha, Đắk Lắk 8ha); 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ (Quảng Ngãi 140ha, Đắk Lắk 3.581ha); 3.944 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 3.593 con gia cầm bị chết (Đắk Lắk).

Đối với lĩnh vực điện lực, hiện có 31 sự cố lưới điện 110kV; 449 cột điện bị gãy đổ; 1.603.637 khách hàng bị mất điện.

Hiện đã khôi phục điện cho 315.016 khách hàng; hiện còn 1.288.621 khách nhà bị mất điện (Đà Nẵng 80.900 khách hàng, Gia Lai 678.995 khách hàng, Đắk Lắk 324.928...).

Tại tỉnh Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25m, chiều sâu khoảng 8m.

Tại tỉnh Đắk Lắk, đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 bị ách tắc do trôi nền đường; Quốc lộ 19C đoạn từ Long Thạch đến Long Nguyên ngập sâu, tắc đường. Đường tỉnh 641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô, đường 641 đoạn từ Đồng Xuân đi Tuy An Bắc tắc do ngập sâu.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả. Để tiếp tục ứng phó với các tác động của hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Các địa phương tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão gây ra; tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học; khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập...

Theo TTXVN