Ước mơ của bản đã hiện hình

Từ những bản làng biên cương xa xôi - nơi hành trình đến lớp từng không ít lần bị ngăn cách bởi núi cao, suối dữ, ước mơ về một ngôi trường đủ đầy, nơi thầy cô yên tâm bám trường, học sinh yên tâm học tập, đã trở thành hiện thực. Ngày 30/8, 6 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, mở ra một chặng đường mới cho giáo dục vùng cao.

Toàn cảnh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Nhà em Lò Gia Hưng ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, cách trường hơn 15km. Từ khi vào lớp 6, em đã phải rời gia đình, ở trọ gần trường để thuận tiện cho việc học. Hai năm qua, những ngày xa nhà, chỉ cuối tuần mới được trở về đã dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu học trò vùng biên.

Từ lớp 6, em Lò Gia Hưng phải tự lập khi ở trọ một mình.

“Ở trọ một mình, hằng ngày đi học về cháu phải tự nấu cơm, dọn dẹp và lo mọi sinh hoạt cá nhân. Có hôm đau ốm cũng chỉ một mình tự lo”, Hưng chia sẻ.

Em Lò Minh Châu cùng ông nội.

Bố mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ em Lò Minh Châu sống cùng ông nội ở thôn Chiềng Nưa, xã Yên Khương. Nhà ông cách trường gần 3km, nhưng vào những ngày mưa to, gió lớn, ông Lò Xuân Cẩm lại không dám cho cháu đến lớp vì lo đường sá nguy hiểm.

Với nhiều thầy cô ở khu vực biên giới như Yên Khương, có lẽ thời gian gắn bó ở trường còn nhiều hơn thời gian về nhà. Thế nhưng, ở nơi công tác không điện, không sóng điện thoại, thiếu chỗ ở ổn định ấy, họ vẫn chọn gắn bó với học trò, miệt mài gieo từng con chữ.

Gần 30 năm cống hiến tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn phải chấp nhận cuộc sống xa vợ con ở quê nhà Hoằng Hóa. Do diện tích nhà công vụ chật hẹp lại xuống cấp, thầy Sơn cùng nhiều đồng nghiệp đành thuê trọ bên ngoài để sinh hoạt. Công việc bận rộn và khoảng cách địa lý khiến những chuyến về thăm nhà cuối tuần của thầy cũng trở nên thưa thớt.

Từ thiếu thốn, khó khăn ấy, điều thầy cô, học sinh và các gia đình ở đây chờ đợi bấy lâu nay cũng chỉ là một nơi học tập, ăn ở đầy đủ hơn, ngay tại bản làng của mình. Để học sinh không phải đi xa, thầy cô cũng có thêm điều kiện gắn bó với trường, với lớp.

Ông Lò Xuân Cẩm, thôn Chiềng Nưa, xã Yên Khương, cho biết: “Gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi khi Đảng, Nhà nước quan tâm, lo cho các cháu có nơi học tập, ăn ở tại trường. Từ nay gia đình sẽ yên tâm hơn, không còn phải lo lắng chuyện các cháu đi lại."

Cô trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương dọn dẹp lớp học mới chuẩn bị cho ngày khai giảng.

8 tháng là khoảng thời gian gấp rút để hoàn thành những ngôi trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới. Nhưng với thầy trò nơi đây, từng ngày công trình được dựng lên cũng là từng ngày họ mong ngóng một điều đã ấp ủ từ lâu. Để rồi hôm nay, lần đầu tiên, thầy trò có thể tự tay chuẩn bị cho một năm học mới trong ngôi trường mà trước đây chỉ dám mơ ước.

Thầy Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, chia sẻ: “Năm nay, nhà trường không chỉ chuẩn bị cho năm học mới mà còn gây dựng một môi trường, nếp sống và văn hóa học đường hoàn toàn mới. Chúng tôi mong muốn nơi đây thực sự trở thành mái nhà thứ hai, giúp các em được học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện. Điều chúng tôi mong chờ nhất là khoảnh khắc đón những học sinh đầu tiên bước qua cổng trường mới với trọn vẹn niềm vui và niềm tin vào một năm học ý nghĩa”.

Ước mơ của Hưng, của ông Cẩm hay thầy Sơn về một nơi học tập khang trang; nơi chuyện học không còn bị gián đoạn mỗi khi mưa bão, giờ đây đã có câu trả lời. Đó cũng là mong mỏi của biết bao thầy cô, học sinh và gia đình ở các bản làng vùng biên.

Cùng với Yên Khương, 5 ngôi trường nội trú liên cấp tại các xã Sơn Thủy, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư và Na Mèo cũng đã được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Những ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, nuôi dưỡng tri thức và những ước mơ của học trò vùng biên. “Ước mơ của bản” hôm nay đã thành hình giữa những bản làng nơi phên dậu của Tổ quốc.

Hương Quỳnh