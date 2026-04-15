U15 Hà Nội I lần đầu vô địch U15 Quốc gia; Barca dừng bước tại tứ kết Champions League

U15 Hà Nội I lần đầu vô địch giải U15 Quốc gia

Chiều 14/4, trận chung kết giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 trên sân Thành Long đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 nghiêng về U15 Hà Nội I trước U15 Thể Công Viettel I. Sau hiệp một giằng co điểm số, bước ngoặt đến ở phút 80 khi Minh Huy bất ngờ đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn. Ảnh: Thanh Vũ

Dù thi đấu đầy nỗ lực, các cầu thủ trẻ Thể Công Viettel I không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương và đành chấp nhận vị trí Á quân cùng giải Phong cách.

Khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch của U15 Hà Nội I. Ảnh: Thanh Vũ

Đây là cột mốc lịch sử khi đội bóng trẻ Thủ đô lần đầu tiên bước lên bục cao nhất tại sân chơi này, khẳng định sức mạnh của công tác đào tạo trẻ.

Ánh Viên gây chấn động khi về đích cùng lúc với nhà vô địch nam tại Maldives

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa khiến giới chuyên môn quốc tế thán phục khi giành 4 HCV tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026.

Ánh Viên ăn mừng VĐV Nam số 1 giải Oceanman Maldives 2026 (Ảnh: Olane Vietnam).

Đáng chú ý ở nội dung 10km, cô cán đích với thời gian 2 tiếng 30 phút 22 giây, chạm vạch cùng lúc với vận động viên nam dẫn đầu.

Chiến thắng tuyệt đối ở các nội dung tham dự không chỉ khẳng định nội lực phi thường của Ánh Viên mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao và niềm đam mê đường đua xanh đến cộng đồng quốc tế.

Champions League: PSG hiên ngang vào bán kết, Barcelona dừng bước đầy nuối tiếc

Rạng sáng 15/4, vòng tứ kết Champions League đã xác định những cái tên tiếp theo đi tiếp.

Ousmane Dembele ăn mừng sau khi mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Tại Anfield, PSG khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại Liverpool 2-0 nhờ cú đúp của Ousmane Dembele. Giành chiến thắng chung cuộc 4-0, đại diện nước Pháp lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết, đẩy HLV Andre Slot của Liverpool vào thế khó trong việc giữ ghế.

Lamine Yanal ghi bàn nhưng không thể giúp Barcelona lật ngược thế cờ (Ảnh: Reuters).

Ở cặp “nội chiến” Tây Ban Nha, Barcelona dù nỗ lực đánh bại Atletico Madrid 2-1 ngay tại Metropolitano với các pha lập công của Yamal và Ferran Torres, nhưng vẫn phải chia tay giải đấu với tổng tỷ số thua 2-3.

Atletico tiến vào bán kết Champions League năm nay (Ảnh: Reuters).

Tấm thẻ đỏ của Eric Garcia ở phút 79 và pha bỏ lỡ cuối trận của Araujo đã khép lại hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Hansi Flick, chính thức đưa Atletico vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting Lisbon.

Ancelotti hỏi Tổng thống Brazil về Neymar

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã gây bất ngờ khi trực tiếp tham khảo ý kiến của Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva, về việc triệu tập Neymar lên đội tuyển quốc gia.

Neymar chưa chắc suất dự World Cup 2026.

Trước phong độ giảm sút và những rắc rối ngoài sân cỏ của ngôi sao này, Tổng thống Lula nhấn mạnh rằng đẳng cấp của Neymar là không bàn cãi, nhưng anh cần sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến thực sự thay vì chỉ dựa vào danh tiếng.

Với chấn thương dai dẳng và những phát ngôn gây tranh cãi gần đây, cơ hội góp mặt tại kỳ World Cup sắp tới của chân sút số một lịch sử Brazil đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đây được xem là bài kiểm tra quyết định về thái độ và sự nghiệp của Neymar.

Javier Mascherano bất ngờ từ chức HLV trưởng Inter Miami

Dù vừa cùng đội bóng lên ngôi vô địch MLS Cup lịch sử, HLV Javier Mascherano đã đột ngột thông báo chia tay Inter Miami dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Quyết định này gây chấn động trong bối cảnh ông là mắt xích quan trọng kết nối Lionel Messi và các cầu thủ đồng hương.

Mascherano bất ngờ thông báo chia tay Inter Miami. Ảnh - Twitter Fabrizio Romano

Dù nguyên nhân chưa được công bố, giới chuyên môn cho rằng khởi đầu chật vật của CLB tại CONCACAF Champions Cup đã tạo áp lực không nhỏ.

Hiện tại, Giám đốc thể thao Guillermo Hoyos sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Inter Miami đang đứng trước bài toán khó trong việc tìm kiếm người kế nhiệm đủ tầm quản lý dàn sao lớn và duy trì “bản sắc Argentina” mà Mascherano đã dày công xây dựng.

HS