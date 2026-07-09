U10 phường Hạc Thành đăng quang ngôi vô địch trên sân nhà

Sau 40 phút thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, U10 phường Hạc Thành đã đánh bại U10 BVĐK Trí Đức Thành 2 để lên ngôi vô địch lứa tuổi U10 tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

U10 phường Hạc Thành vượt lên dẫn trước từ khá sớm.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, trận chung kết giữa hai đội bóng có hàng công mạnh nhất giải diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả trên sân nhà, U10 phường Hạc Thành nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi tấn công uyển chuyển với những pha phối hợp ngắn đẹp mắt.

Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Việt Anh đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hai phút sau, Gia Khánh nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm chính xác. Đến phút thứ 7, chính Gia Khánh hoàn tất cú đúp, đưa Hạc Thành vươn lên dẫn trước 3-0 và tạo lợi thế rất lớn.

Không bị đánh gục bởi ba bàn thua liên tiếp, U10 BVĐK Trí Đức Thành 2 vẫn kiên trì triển khai lối chơi và được đền đáp ở phút thứ 8, khi Ngân Đại Bảo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 bằng một pha lập công đẹp mắt, qua đó thắp lại hy vọng cho đội bóng của HLV Vũ Văn Chung trước khi hiệp một khép lại.

Ngọc Đồng (áo xanh) và các đồng đội chơi đầy nỗ lực trước đội chủ nhà.

Cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt, gây không ít khó khăn cho cả hai đội. Dù vậy, Hạc Thành vẫn duy trì được sự chủ động. Phút 21 (đầu hiệp hai), Trần Hữu Minh nâng tỷ số lên 4-1, trước khi Việt Anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 28, giúp đội chủ nhà dẫn trước 5-1.

Nỗ lực của BVĐK Trí Đức Thành 2 được đền đáp ở phút 33, khi Lê Trí Hiếu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Tuy nhiên, mọi hy vọng lội ngược dòng của đội bóng áo xanh đã khép lại ở phút 40, khi Trần Hữu Minh ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu, ấn định chiến thắng 6-2 cho U10 phường Hạc Thành.

Với màn trình diễn thuyết phục từ đầu đến cuối, U10 phường Hạc Thành lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ngay trên sân nhà. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tập thể thi đấu gắn kết, sở hữu hàng công bùng nổ và duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Pha ăn mừng của Trần Hữu Minh (U10 Hạc Thành).

Về phía U10 BVĐK Trí Đức Thành 2, dù chưa thể hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương sau mùa giải 2025, nhưng hành trình vào chung kết năm thứ hai liên tiếp vẫn là minh chứng cho bản lĩnh và chất lượng đào tạo của đội bóng.

Hoàng Sơn