Tuyển Việt Nam hướng tới khởi đầu rực rỡ tại ASEAN Cup 2026; FIFA chính thức công bố kết quả điều tra World Cup 2026

Xác định đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026; SLNA và Thể Công Viettel tranh ngôi vương U.21 Quốc gia 2026; FIFA chính thức công bố kết quả điều tra World Cup 2026: Bác bỏ mọi nghi vấn thao túng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (24/7).

Tuyển Việt Nam hướng tới khởi đầu rực rỡ trước Timor Leste tại ASEAN Cup 2026

Tối nay (24/7), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan).

Đội tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước Timor Leste. Ảnh: Minh Quân/Dân Trí

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã sẵn sàng tinh thần cao độ và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực. Với thực lực vượt trội cùng sự góp mặt của các ngôi sao và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, “Những chiến binh sao vàng” được kỳ vọng sẽ giành một chiến thắng áp đảo.

Trong khi đó, dù đối thủ Timor Leste dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Pedro đặt quyết tâm chơi đoàn kết và học hỏi lối kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ thế chủ động để hướng đến màn khởi đầu trọn vẹn.

Xác định đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nhật Bản xác định đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Việt Nam nằm cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Ảnh: VFF

Nhờ nằm trong nhóm hạt giống số 1, Việt Nam tránh được các ông lớn như Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Uzbekistan được đánh giá là thử thách lớn nhất bảng đấu, trong khi Philippines và Kuwait là cơ hội để Olympic Việt Nam hướng tới vé đi tiếp vào tứ kết.

Giải đấu năm nay tổ chức tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, Việt Nam sẽ sử dụng lực lượng nòng cốt là đội hình U21 cho mục tiêu dài hạn.

SLNA và Thể Công Viettel tranh ngôi vương Giải U.21 Quốc gia 2026

Chiều 23/7, hai trận bán kết VCK Giải U.21 Quốc gia 2026 trên sân PVF (Hưng Yên) đã khép lại với kịch bản đầy cảm xúc.

U.21 Thể Công Viettel (áo trắng) thắng thuyết phục U.21 HAGL. Ảnh: VFF

U.21 SLNA xuất sắc vượt qua U.21 Hà Nội với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, U.21 Thể Công Viettel thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước U.21 HAGL. Kết quả này khiến cả HAGL và Hà Nội phải ngậm ngùi nhận huy chương đồng chung cuộc.

Trận chung kết tranh ngôi vô địch sẽ là màn tái ngộ đỉnh cao giữa SLNA và Thể Công Viettel diễn ra vào lúc 16h00 ngày 25/7.

FIFA chính thức công bố kết quả điều tra World Cup 2026: Bác bỏ mọi nghi vấn thao túng

Sáng 23/7, FIFA công bố kết quả điều tra phối hợp cùng FBI, INTERPOL và UNODC, khẳng định toàn bộ 104 trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra hoàn toàn minh bạch và không có dấu hiệu tiêu cực, bất chấp những hoài nghi về công tác trọng tài từ phía Ai Cập hay Thụy Sĩ.

FIFA vẫn tiếp tục điều tra vụ xô xát của các cầu thủ Argentina với Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn tiếp tục tiến hành điều tra đội tuyển Argentina về hai sự việc: vụ xô xát bạo lực với các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết và hành vi giăng biểu ngữ mang thông điệp chính trị liên quan đến quần đảo Falklands-Malvinas sau trận bán kết.

Tuyển Argentina hiện đang đối mặt với nguy cơ nhận các án phạt kỷ luật nghiêm khắc từ FIFA.

Saudi Pro League thay đổi chiến lược, chiêu mộ loạt ngôi sao ở độ tuổi sung sức

Các câu lạc bộ thuộc Saudi Pro League (Giải Vô địch quốc gia Ả-rập Xê-út) đang làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu khi chuyển hướng sang chiến lược chiêu mộ các ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp nhằm xây dựng lực lượng lâu dài.

Saudi Pro League tiếp tục càn quét bóng đá châu Âu với chiến lược mới.

Thay vì chỉ săn đón những cầu thủ lớn tuổi như trước, các đội bóng Saudi Arabia không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu những tài năng trẻ tuổi. Tiêu biểu như Al Hilal chi 76 triệu euro mua Crysencio Summerville (24 tuổi), Al Ahli đưa về Francisco Trincao (26 tuổi) với giá 45 triệu euro, hay Al Nassr chuẩn bị đón Samu Costa (25 tuổi).

Đồng thời, họ cũng thu hút các cầu thủ tự do chất lượng như Malang Sarr, khẳng định tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

HS