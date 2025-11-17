Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội

Sáng 17/11, tại phường Sầm Sơn, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) và phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên, hội viên CCB.

Đại diện ban tổ chức trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB Việt Nam phổ biến nội dung cơ bản những điểm mới của Luật Trật tự ATGT và Nghị định 168/NĐ-CP; kiến thức pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; khái quát tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; tình hình tệ nạn mại dâm trong và ngoài tỉnh; các văn bản pháp luật liên quan; nguyên nhân, tác hại của tệ nạn mại dâm; các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh từ cơ sở...

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Sầm Sơn tham gia hội nghị.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên, hội viên CCB đã trao đổi, tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về pháp luật ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội.

Đoàn viên, thanh niên phường Sầm Sơn tham gia hội nghị.

Hội nghị đã góp phần giúp các đoàn viên, thanh niên, hội viên CCB nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội; đồng thời phát huy vai trò, tinh thần gương mẫu của đoàn viên, thanh niên, hội viên CCB trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Qua đó, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên, hội viên CCB và người dân.

Hải Đăng