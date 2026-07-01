Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh chủ động lựa chọn phương thức xét tuyển để gia tăng cơ hội trúng tuyển

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 bước vào giai đoạn quan trọng khi thí sinh chuẩn bị đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều phương thức xét tuyển khác như học bạ, đánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp... giúp thí sinh có thêm cơ hội tiếp cận ngành học phù hợp.

Đa dạng phương thức xét tuyển trong năm 2026

Trong nhiều năm, điểm thi tốt nghiệp THPT là căn cứ xét tuyển quen thuộc với phần lớn thí sinh, nhiều cơ sở đào tạo đã mở rộng phương thức tuyển sinh nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học.

Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn sử dụng xét học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc các hình thức xét tuyển kết hợp. Điều này giúp thí sinh có thêm cách tiếp cận phù hợp với thế mạnh học tập của mình.

Với nhiều phương thức xét tuyển, thí sinh không nên đăng ký dàn trải. Điều quan trọng là xác định rõ ngành học yêu thích, lựa chọn phương thức phù hợp với thế mạnh của bản thân và sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ ưu tiên.

Thị trường lao động ưu tiên nguồn nhân lực có kỹ năng thực tiễn

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế số và quá trình hội nhập quốc tế, nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao đang tăng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, logistics, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, luật, quản trị kinh doanh và ngoại ngữ.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp hiện nay đặc biệt chú trọng các kỹ năng thực hành, khả năng ngoại ngữ, tư duy số, giao tiếp và làm việc nhóm. Đây cũng là lý do nhiều trường đại học chuyển mạnh sang mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội thực tập ngay từ những năm đầu đại học.

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, lựa chọn ngành học nên dựa trên ba yếu tố: năng lực của bản thân, sở thích nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực của thị trường. Việc chạy theo các ngành “hot” nhưng không phù hợp có thể khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập cũng như phát triển nghề nghiệp sau này.

HIU áp dụng 6 phương thức xét tuyển trong năm 2026

Đồng hành cùng thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tiếp tục triển khai 6 phương thức xét tuyển, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn hình thức phù hợp với kết quả học tập và năng lực của mình.

Theo đại diện HIU, việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh giúp giảm áp lực cho thí sinh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học đối với nhiều nhóm đối tượng.

Các phương thức xét tuyển năm 2026 của HIU gồm:

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;

Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT (tổ hợp môn lớp 10, 11, 12)

Phương thức 3: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và học bạ;

Phương thức 4: Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG, V-SAT;

Phương thức 5: Xét tuyển Trung cấp, Cao đẳng, Đại học cùng nhóm ngành;

Phương thức 6: Xét tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển (SAT, IB,A-Level, GPA...).

Chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp

Không chỉ đổi mới phương thức tuyển sinh, HIU tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường trải nghiệm thực tế và kết nối doanh nghiệp.

Sinh viên được tham gia các dự án thực tế, thực hành trong hệ thống phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng hiện đại và thực tập tại doanh nghiệp, bệnh viện, tổ chức đối tác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Song song với kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được chú trọng phát triển các kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kỹ năng số nhằm giúp thí sinh có thêm lựa chọn khi tìm kiếm môi trường học tập phù hợp.

Đối với nhiều ngành đào tạo, chương trình học được xây dựng với sự tham gia của doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Thí sinh cần chuẩn bị gì trước khi đăng ký nguyện vọng?

Theo các chuyên gia tuyển sinh, từ nay đến thời điểm đăng ký nguyện vọng chính thức, thí sinh nên chủ động tìm hiểu đề án tuyển sinh của các trường, nghiên cứu chương trình đào tạo, học phí, chính sách học bổng cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, việc sắp xếp nguyện vọng cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nguyện vọng đầu tiên nên là ngành học mà thí sinh thực sự mong muốn theo đuổi, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên điểm chuẩn của các năm trước.

Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng linh hoạt và đa dạng, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin sẽ giúp thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp, đồng thời nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học và môi trường đào tạo mong muốn.

Với định hướng đào tạo gắn kết thực tiễn, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và triển khai nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, HIU tiếp tục đồng hành cùng thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và thị trường lao động.