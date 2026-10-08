Tướng Jordan - Mỹ thảo luận về hợp tác an ninh, quân sự

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Jordan, Thiếu tướng Majdi Mohammad Al-Harasis, và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Lục quân Mỹ (ARCENT), Trung tướng Kevin Leahy, đã thảo luận về hợp tác quân sự và các biện pháp tăng cường phối hợp nhằm góp phần duy trì an ninh, ổn định khu vực.

Cuộc gặp diễn ra ngày 7/10 tại trụ sở Các lực lượng vũ trang Jordan ở thủ đô Amman. Theo Cơ quan Thông tấn Jordan (JNA), hai quan chức trao đổi về các biện pháp thúc đẩy phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai nước, trong đó tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hợp tác nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định.

Tại cuộc gặp, Trung tướng Kevin Leahy đánh giá cao vai trò của Jordan và các lực lượng vũ trang nước này trong những nỗ lực củng cố an ninh, ổn định ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Ông nhấn mạnh vị trí quan trọng của Jordan trong các hoạt động hợp tác an ninh tại Trung Đông.

Jordan là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực và hiện có khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại một số cơ sở quân sự của nước này. Trong đó có căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Azraq, miền Đông Jordan.

Theo Arab News, căn cứ Muwaffaq Salti từng bị Iran sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công nhiều lần kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát ngày 28/2. Một vụ tấn công hồi tháng 7 đã khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo quân sự Jordan và Mỹ diễn ra trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm ứng phó những diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông. Việc duy trì trao đổi giữa hai lực lượng được xem là một phần trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Amman và Washington.

Thiếu tướng Majdi Mohammad Al-Harasis được Quốc vương Jordan Abdullah II bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang ngày 2/9, sau khi Trung tướng Yousef Huneiti nghỉ hưu. Cuộc gặp với Tư lệnh ARCENT là một trong những hoạt động hợp tác quân sự được tiến hành sau khi ông đảm nhiệm cương vị mới.

Lê Hà.