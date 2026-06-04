Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Sáng 4/6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì phối hợp với sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, phường Tĩnh Gia cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh tặng công trình thanh niên cho các đơn vị.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo; những năm qua, lực lượng tuổi trẻ vũ trang tỉnh luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên biển vững chắc. Nhiều mô hình, nhiều hoạt động thiết thực đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại chương trình.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và hành động cụ thể của tuổi trẻ, của lực lượng vũ trang và toàn xã hội trong chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo quê hương.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng “Ngôi nhà 100 đồng”.

Thông qua chương trình, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Mỗi hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn”, “Hãy chung tay làm sạch biển”, “Nói không với rác thải nhựa”, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh và bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân về chấp hành nghiêm Luật Biển Việt Nam; quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách; thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách; thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, phát động phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Các lực lượng ra quân “Hãy làm sạch biển”.

Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân.

Trước đó, tại khu vực biển phường Tĩnh Gia, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền lưu động Luật biển Việt Nam, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tổ chức hoạt động “Hãy làm sạch biển”; tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân.

Hoàng Lan