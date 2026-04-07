Tuổi trẻ bộ đội biên phòng với phong trào thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng không chỉ có nhiệm vụ canh giữ biên cương của Tổ quốc mà còn tham gia những công việc cụ thể, thiết thực ở địa bàn đóng quân. Các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” vì thế không chỉ là phong trào theo kế hoạch, mà là cách để đoàn viên, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, gần dân, giúp dân và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với ĐVTN địa phương tuần tra, bảo vệ mốc giới trên địa bàn quản lý.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được tuyên truyền, giáo dục hơn về truyền thống cách mạng, về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn đóng quân được củng cố.

Ngày 8/3/2026, thực hiện kế hoạch “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hoằng Trường phối hợp với Đoàn xã Hoằng Thanh và Đoàn Trường THPT Hoằng Hóa 3 tổ chức ra quân “Hãy chung tay làm sạch biển”. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ của đồn, ĐVTN địa phương và học sinh nhà trường cùng tham gia. Các lực lượng chia thành từng nhóm để thu gom rác thải, làm sạch khu vực bãi biển và các điểm tập trung du khách. Trong quá trình làm, các ĐVTN kết hợp tuyên truyền về việc giữ vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác xuống biển...

Hoạt động này góp phần làm sạch môi trường biển và tạo thói quen giữ gìn cảnh quan chung. Quan trọng hơn, qua việc cùng lao động, cùng tuyên truyền, tinh thần phối hợp giữa biên phòng và địa phương được tăng lên. Nhiều đoàn viên, học sinh đã chia sẻ, khi ra bãi biển nhặt rác mới thấy rác nhựa tồn tại lâu và việc giữ sạch không thể làm theo phong trào một lần mà cần thực hiện phong trào này thường xuyên.

Ở tuyến biên giới đất liền, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Đoàn xã Trung Lý tổ chức lễ ra quân “Tháng Ba biên giới” với nhiều nội dung thiết thực. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Trong khuôn khổ hoạt động, Chi đoàn Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, Công an xã và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Lý tổ chức tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới từ mốc 314 đến mốc 315.

Tuần tra biên giới là việc thường xuyên nhưng không đơn giản, bởi địa hình khó đi, thời tiết thay đổi nhanh, yêu cầu bảo đảm an toàn về người và cả vũ khí, trang thiết bị đi cùng. Các lực lượng thực hiện đúng quy định, quan sát địa hình, kiểm tra dấu vết, kết hợp tuyên truyền để người dân chấp hành pháp luật, không vi phạm quy định khu vực biên giới.

Trung tá Lê Văn Dưỡng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: “Chúng tôi coi hoạt động của tuổi trẻ là một phần của nhiệm vụ chung. Khi đoàn viên các lực lượng cùng tham gia, công tác tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn. Đồn luôn quán triệt yêu cầu an toàn tuyệt đối, đúng quy định, đồng thời hướng dẫn đoàn viên phối hợp chặt chẽ, nắm bắt địa bàn, qua đó giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Còn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4), Đoàn Thanh niên xã Mường Lát và Trường THCS Tén Tằn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2026. Một nội dung nổi bật là nghi thức chào cờ tại cột mốc 281. Cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN tham gia nghi lễ trong không khí trang nghiêm. Hoạt động bồi đắp lòng tự hào, nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Sau nghi lễ chào cờ, các lực lượng đã tiến hành dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, làm sạch khu vực xung quanh cột mốc và tuyến đường tuần tra biên giới. Nhà trường cũng lồng ghép tuyên truyền để học sinh hiểu không chụp, đăng thông tin nhạy cảm về khu vực biên giới lên mạng xã hội; ngoài ra, nếu các em phát hiện những dấu hiệu bất thường ở khu vực cột mốc cần báo cho lực lượng chức năng.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ, sát địa bàn. Chúng tôi chú trọng giáo dục cho đoàn viên, chiến sĩ trẻ về truyền thống, pháp luật biên giới và trách nhiệm nêu gương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên địa phương để tạo sức lan tỏa. Qua các chương trình, mối quan hệ quân - dân được củng cố, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh”.

Thời gian tới, tuổi trẻ biên phòng vẫn sẽ tiếp tục những việc đã làm, đồng thời tìm cách làm hiệu quả hơn. Nếu hoạt động được tổ chức đúng mục tiêu, bảo đảm an toàn, tránh hình thức, phong trào sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp hình ảnh người lính trẻ quân hàm xanh gắn với việc làm cụ thể và trách nhiệm.

Bài và ảnh: Gia Bảo