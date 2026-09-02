Tuổi trẻ biên phòng nơi phên dậu

Giữa biên cương Tổ quốc hay nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh những người lính trẻ mang quân hàm xanh luôn vững vàng, bền bỉ, xung kích, sáng tạo, mang khát vọng cống hiến, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Yên Khương giúp bà con Nhân dân trên địa bàn bản Xắng Hằng, xã Yên Khương thu hoạch lúa.

Những ngày này, dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nhưng với khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa vẫn luôn phát huy vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực công tác. Các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuần tra song phương, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; kiểm soát xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Nhiều cán bộ trẻ đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư khu vực biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong môi trường quân đội, tuổi trẻ BĐBP luôn xác định việc học tập, rèn luyện là nhiệm vụ thường xuyên. Các tổ chức đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua như “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Thông qua các phong trào, nhiều sáng kiến, mô hình mới được áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số trong đơn vị.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ biên phòng Thanh Hóa còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện như sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, làm sân chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ ngày công lao động giúp người dân thu hoạch mùa màng, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các mô hình, chương trình giàu ý nghĩa nhân văn như “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo biên phòng”... được tuổi trẻ các đơn vị duy trì hiệu quả, góp phần hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tại tuyến biển, lực lượng thanh niên các đồn biên phòng phối hợp tổ chức các buổi lễ phát động ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tổ chức cho đoàn viên thanh niên thu gom rác thải, làm sạch bãi biển trên địa bàn đơn vị quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân các xã ven biển.

Đoàn viên thanh niên các đồn biên phòng còn tích cực tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân; vận động đồng bào thực hiện tốt các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; xây dựng các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đặc biệt, mỗi khi địa phương xảy ra thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn là những người có mặt đầu tiên tại hiện trường để giúp dân sơ tán người và tài sản, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Từ thực tiễn công tác tại đơn vị, Trung tá Trần Văn Sỹ, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, cho biết: “Chính những hoạt động an sinh xã hội là cầu nối bền chặt giữa cán bộ, chiến sĩ trẻ với Nhân dân. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm chân thành sẽ góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ BĐBP được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những bước chân không mỏi trên các tuyến biên giới và bằng trách nhiệm với Nhân dân nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Tuổi trẻ BĐBP Thanh Hóa đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, rõ tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại những địa bàn khó khăn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn biên giới ổn định và phát triển".

Bài và ảnh: TUẤN KHOA