Tuần tra đêm giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhất là trong thời điểm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trên địa bàn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch biển và các sự kiện chính trị quan trọng, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Hoằng Tiến đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp tuần tra, kiểm soát hành chính vào ban đêm nhằm chủ động, phòng ngừa, phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Hoằng Tiến đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Xã Hoằng Tiến được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ các xã: Hoằng Yến, Hoằng Hải, Hoằng Trường và Hoằng Tiến, với diện tích tự nhiên 23,79km2, dân số hơn 29.600 người. Đây là địa bàn có 6,8km đường bờ biển với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến nổi tiếng, hàng năm thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan, tắm biển. Trên địa bàn xã có 57 cơ sở lưu trú du lịch với 4.494 phòng và nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện khác; tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Đây là những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Để bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, ngay sau khi được thành lập, Công an xã Hoằng Tiến đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công lực lượng theo các tổ công tác chuyên đề, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò là lực lượng tuyến đầu trong tiếp xúc, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân, Công an xã đã tích cực hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần bảo đảm vận hành hiệu quả bộ máy mới thông suốt và hiệu quả. Những nỗ lực này không chỉ giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, mà còn tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Song song với đó, từ ngày 15/7/2025, thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm, Công an xã Hoằng Tiến đã huy động lực lượng chia thành 3 tổ tuần tra, mỗi tổ 8 đồng chí bao gồm cán bộ, chiến sĩ Công an xã, nòng cốt là Tổ phòng, chống tội phạm phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn từ 20h00 ngày hôm trước đến 02h00 sáng ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời cung cấp tin báo tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT ngay tại cơ sở. Đồng thời, nhắc nhở người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là vào thời gian cao điểm mùa du lịch biển.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”, từ ngày 15/7/2025 đến nay, Công an xã Hoằng Tiến đã huy động 168 lượt cán bộ, chiến sĩ và 356 lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức 56 ca tuần tra kiểm soát hành chính ban đêm. Thông qua công tác tuần tra, lực lượng Công an đã trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở đối với trên 200 hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật. Một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm đều bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay, góp phần răn đe, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến ANTT cũng được lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời.

Điển hình như: Đêm 31/7/2025, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT, Công an xã Hoằng Tiến đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Bá Cảnh, sinh năm 1995 ở xã Hoằng Thanh đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói heroin. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an xã Hoằng Tiến đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuấn, sinh năm 2003 ở xã Hoằng Tiến là đối tượng đã bán ma túy cho Cảnh, thu giữ thêm 3 gói heroin.

Công an xã Hoằng Tiến tuần tra đêm tại khu vực bờ biển.

Tiếp đó, đêm 2/8 trong quá trình tuần tra kiểm soát hành chính ban đêm, Công an xã Hoằng Tiến đã bắt quả tang đối tượng Đặng Thị Thu, sinh năm 1978 là chủ một nhà nghỉ trên địa bàn có hành vi chứa mại dâm, bắt quả tang 3 gái bán dâm đang bán dâm cho khách.

Không chỉ có tác dụng phòng ngừa, răn đe và phát hiện, xử lý tội phạm, hoạt động tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm còn tạo sự yên tâm, tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, không xảy ra các tình huống phát sinh, các vụ việc phức tạp về ANTT từ cơ sở. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm đã thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an Thanh Hóa nói chung, Công an xã Hoằng Tiến nói riêng trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên cho Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Trưởng Công an xã Hoằng Tiến cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận địa bàn mới, Công an xã đã tập trung chỉ đạo siết chặt quản lý, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên, nhất là vào ban đêm, thời điểm dễ phát sinh tội phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, không để hình thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở."

Thái Thanh (CTV)