Được cả giới đầu tư và định chế tài chính ghi nhận, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường vốn

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

50 năm vun đắp một tài sản chiến lược: Niềm tin

Được tổ chức thường niên từ năm 2011, IR Awards là chương trình bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất. Năm nay, chương trình khảo sát toàn diện 685 doanh nghiệp trong giai đoạn từ ngày 01/05/2025 đến 30/04/2026, với chỉ 36 cái tên được chọn vào danh sách đề cử.

Không chỉ đáp ứng các yêu cầu về minh bạch thông tin, các doanh nghiệp được đề cử còn được xem xét trên nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động IR, quản trị doanh nghiệp và khả năng tương tác với thị trường. Ở vòng chung khảo, kết quả được xác định thông qua bình chọn của nhà đầu tư cá nhân và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Vinamilk đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất (Ảnh: BTC).

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán VNM) là một trong số ít doanh nghiệp có mặt trong danh sách đề cử IR Award suốt 11 năm lịch sử giải. Đáng chú ý, năm nay đánh dấu lần thứ 8 doanh nghiệp đã được vinh danh trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính có “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất”.

Riêng năm 2026, lần đầu tiên Website IR được IR Awards đưa thành một hạng mục đánh giá độc lập, dựa trên các nhóm tiêu chí như: thông tin doanh nghiệp, dữ liệu tài chính, công bố thông tin đến quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững và trải nghiệm người dùng. Vượt qua quá trình bình chọn khắt khe, Vinamilk đã được vinh danh là “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.

Đại diện Vinamilk, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại - Đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính có website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất (Ảnh: BTC).

Theo ông Lê Thành Liêm, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk, những kết quả tại IR Awards không đơn thuần phản ánh hiệu quả của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng niềm tin của doanh nghiệp.

“Sau 50 năm phát triển, Vinamilk cho rằng một trong những tài sản quan trọng nhất mà doanh nghiệp xây dựng được chính là niềm tin. Không hiện diện trên bảng cân đối kế toán, nhưng tài sản này được phản ánh qua sự đồng hành của cổ đông, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức và sự ghi nhận từ thị trường vốn. Trong bối cảnh đó, những kết quả tại IR Awards 2026 được xem như một sự xác nhận độc lập từ thị trường đối với hành trình xây dựng niềm tin mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua”, ông Liêm đánh giá.

Cũng theo ông Liêm, việc đồng thời được ghi nhận bởi nhà đầu tư cá nhân và các định chế tài chính mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là hai nhóm đối tượng tiếp cận doanh nghiệp từ những góc độ khác nhau. Nếu nhà đầu tư quan tâm nhiều đến khả năng tiếp cận thông tin, tính minh bạch và trải nghiệm tương tác, thì các định chế tài chính thường đánh giá sâu hơn về chất lượng quản trị, tính nhất quán trong chiến lược, năng lực thực thi và khả năng tạo giá trị dài hạn. Sự ghi nhận từ cả hai phía cho thấy những nỗ lực xây dựng quan hệ nhà đầu tư của Vinamilk đang được đón nhận rộng rãi trên thị trường vốn.

Khi IR không chỉ là công bố thông tin

Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng đề cao chất lượng quản trị và khả năng tạo giá trị dài hạn, hoạt động quan hệ nhà đầu tư đã vượt xa yêu cầu công bố thông tin. Thị trường không dừng ở kết quả doanh nghiệp đạt được, họ muốn hiểu cách doanh nghiệp tạo ra giá trị trong tương lai.

Với cách tiếp cận đó, IR được Vinamilk định vị là cầu nối giữa chiến lược, tài chính, vận hành và thị trường vốn. Dòng thông tin không chỉ đi từ doanh nghiệp tới nhà đầu tư; những phản hồi và kỳ vọng từ thị trường cũng được đưa trở lại quá trình quản trị. Minh bạch trong thông tin, nhất quán trong chiến lược và kỷ luật trong thực thi được xem là ba nền tảng quan trọng trong hoạt động IR của doanh nghiệp.

Chuyên trang Quan hệ Nhà đầu tư của Vinamilk được nâng cấp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và trải nghiệm của cổ đông, nhà đầu tư (Ảnh chụp website).

Định hướng này được cụ thể hóa bằng các hoạt động tương tác thường xuyên với cộng đồng đầu tư. Trong năm 2025, Vinamilk đã hoàn thiện chuyên trang Quan hệ Nhà đầu tư mới với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của cổ đông và nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cũng đã phát hành 4 bản tin nhà đầu tư kèm tài liệu thuyết trình phân tích kết quả kinh doanh theo từng quý; tổ chức 8 cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh với sự tham gia của đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước; thực hiện gần 90 cuộc họp cùng 2 chuyến tham quan nhà máy theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến góp phần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và thúc đẩy tương tác giữa doanh nghiệp với cổ đông, nhà đầu tư (Ảnh: Minh Anh).

Hoạt động kết nối cũng được mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua 5 hội nghị đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Đồng thời, doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc tới khoảng 500 đại diện định chế tài chính và hơn 20.000 nhà đầu tư cá nhân.

Trong năm 2026, Vinamilk tiếp tục duy trì cường độ tương tác cao với thị trường vốn khi đã thực hiện hơn 70 cuộc họp với nhà đầu tư, phát hành 3 bản tin nhà đầu tư và tổ chức 5 cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh. Song song đó, các hoạt động gặp gỡ nhà đầu tư tại Anh, Thái Lan và Singapore cho thấy nỗ lực mở rộng đối thoại ra thị trường quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và kết nối với các dòng vốn dài hạn trên toàn cầu.

Tùng Dương (LN)