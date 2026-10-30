Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới về học phí, dữ liệu, tuyển dụng lao động có hiệu lực

Từ hỗ trợ giáo dục mầm non đến quản lý xe công, tuyển dụng lao động và xử phạt vi phạm dữ liệu, nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2026.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện/phương án bảo đảm về an ninh, trật tự; lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non.

Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí. Ảnh: VGP

Theo Nghị định, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi là trẻ em từ 5 đến 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi là Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.

Quy định nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Theo Nghị định số 392/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, Chính phủ quy định 10 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gồm: Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa); Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ; Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược); Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Kinh doanh dịch vụ nổ mìn; Kinh doanh dịch vụ vũ trường; Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp); Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nghị định cũng quy định 15 nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chính phủ ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.

Nghị định 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng là các cục loại 1 và tương đương trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, trừ các cơ quan, đơn vị thuộc diện áp dụng quy định riêng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục loại 1 và tương đương được xác định trên cơ sở tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, không tính biên chế của các đơn vị ngành dọc được quy định riêng.

Trường hợp cục loại 1 và tương đương có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có từ 20 biên chế trở lên thì số xe của đơn vị này được xác định theo định mức riêng.

Đối với đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố, định mức được xác định theo số biên chế. Cụ thể, đơn vị có đến 40 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 40 đến 80 biên chế, tối đa 2 xe; trên 80 đến 120 biên chế, tối đa 3 xe. Đơn vị có trên 120 biên chế, ngoài số xe xác định theo mức trên, cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 1 xe.

Nghị định quy định mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe ô tô 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi, mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Đối với một số nhiệm vụ đặc thù cần sử dụng xe có công suất lớn, mức giá được quy định cao hơn.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm...

Quy định mới về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này hỗ trợ việc tuyển dụng người lao động Việt Nam.

Khi có đề nghị từ tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này thực hiện việc tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc đã được cung cấp.

Theo Nghị định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó ghi rõ họ và tên, số định danh cá nhân, vị trí việc làm và thời điểm bắt đầu làm việc của người lao động Việt Nam được tuyển dụng.

Phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép

Chính phủ ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Theo đó, hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định 363/2026/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nguồn: https://vtv.vn/tu-thang-11-2026-nhieu-chinh-sach-moi-ve-hoc-phi-du-lieu-tuyen-dung-lao-dong-co-hieu-luc-100261029103628036.htm