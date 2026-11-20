Sun Group “bắt tay” tỉnh An Giang phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ APEC 2027

Với nhu cầu tuyển mới hơn 14.000 nhân sự tại Phú Quốc trong năm 2027, Tập đoàn Sun Group đang mở ra cơ hội việc làm lớn cho người dân An Giang, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế. Chiều 19/11, tỉnh An Giang và Sun Group đã ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027 mà còn hướng tới sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người dân An Giang

Khi các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 như cảng hàng không, trung tâm hội nghị, hệ thống giao thông và các tổ hợp nghỉ dưỡng đang từng ngày thành hình tại Phú Quốc, một cuộc chạy đua khác cũng đang diễn ra: chuẩn bị đội ngũ nhân lực đủ năng lực vận hành những công trình tầm vóc quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 – 2031.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế của Sun Group, nhu cầu tuyển mới trong năm 2027 tại Phú Quốc đã lên tới hơn 14.000 người. Đây không chỉ là bài toán nhân sự của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để hàng nghìn lao động An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ngay trên quê hương.

Đón đầu cơ hội này, chiều 19/11, tại trụ sở UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng Tập đoàn Sun Group đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 – 2031. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ hướng nghiệp, đào tạo, thực hành, thực tập đến kết nối tuyển dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh nguồn nhân lực là một trong những vấn đề mang tính quyết định đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh một trong những vấn đề mang tính quyết định đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang chính là nguồn nhân lực và chỉ đạo thực hiện 3 hành động: “Thứ nhất, phải xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nào. Thứ hai, đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Thứ ba, phải đặc biệt quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh, gắn hướng nghiệp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.”

Cũng tại sự kiện, các đơn vị thành viên của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế đã ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.

Các đơn vị thành viên của Sun Group về du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông qua các thỏa thuận, học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, bệnh viện và các đơn vị hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Doanh nghiệp sẽ tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và ưu tiên tuyển dụng những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc.

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh An Giang, mở rộng cơ hội hướng nghiệp, học nghề, đào tạo lại và kết nối việc làm cho học sinh sau THCS, THPT cũng như lực lượng lao động đang có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Với mô hình đào tạo kép, học viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ năm đầu tiên tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Tại Học viện Du lịch Mặt trời, người học có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ) – trường đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới, đối tác chiến lược của Sun Group từ tháng 8/2025. Với mô hình đào tạo kép, thời lượng thực hành chiếm tới 70% chương trình, học viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ năm đầu tiên tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Sun Group, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu như JW Marriott, Conrad, Hilton, New World hay Rixos.

Không chỉ được trang bị kỹ năng nghề, tiếng Anh chuyên ngành và tác phong phục vụ theo chuẩn quốc tế, học viên còn được tạo điều kiện tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính, bố trí ký túc xá và cơ hội việc làm trong hệ sinh thái Sun Group. Đây là cơ hội để nhiều bạn trẻ An Giang được học nghề theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trên quê hương, giảm bớt gánh nặng chi phí và mở rộng triển vọng nghề nghiệp.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác với tỉnh An Giang và các cơ sở đào tạo, Sun Group kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội học nghề, việc làm và phát triển sự nghiệp cho người dân địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.

Ba lớp giải pháp cho bài toán hơn 14.000 nhân sự

Làm thế nào để biến những cam kết trên giấy thành hàng nghìn cơ hội việc làm thực tế? Đây là câu hỏi trọng tâm của tọa đàm “Chìa khóa nào cho nguồn nhân lực Phú Quốc đón đầu vận hội APEC 2027”, diễn ra ngay sau lễ ký kết.

Từ dữ liệu tuyển dụng của Sun Group và nguồn tốt nghiệp dự kiến năm 2027 tại 9 cơ sở đào tạo, kết quả đối chiếu sơ bộ cho thấy, trong tổng số 8.681 học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp, có 3.289 người thuộc các ngành trùng với nhóm nghề doanh nghiệp cần tuyển. Thêm 1.849 người theo học các ngành gần, có tiềm năng đáp ứng yêu cầu công việc thông qua đào tạo bổ sung.

Toạ đàm về cách thức hiện thực hoá các bản ghi nhớ đã diễn ra ngay sau lễ ký kết nhằm thảo luận ba lớp giải pháp và đề xuất lộ trình hành động 30 – 60 – 90 ngày.

Như vậy, có 5.138 học sinh, sinh viên có thể được xem xét đào tạo, kết nối tuyển dụng, tương đương hơn 36% tổng nhu cầu nhân sự năm 2027 của Sun Group. Tuy nhiên, ngay cả khi khai thác tối đa nguồn tiềm năng này, doanh nghiệp vẫn cần tìm thêm nguồn cung cho hơn 9.041 vị trí.

Từ thực tế này, tọa đàm tập trung thảo luận ba lớp giải pháp: kết nối tuyển dụng ngay với nguồn nhân lực trùng nghề; đào tạo bổ sung, chuyển đổi đối với nguồn nhân lực gần nghề; và mở rộng nguồn tuyển mới để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Để các giải pháp sớm đi vào thực tế, tọa đàm đề xuất lộ trình hành động 30 – 60 – 90 ngày. Trong 30 ngày đầu, các bên tập trung rà soát dữ liệu cung – cầu và xác định nguồn ứng viên tiềm năng. Đến mốc 60 ngày, xây dựng bản đồ chuyển đổi nghề, thiết kế các khóa đào tạo bổ sung; và trong 90 ngày, triển khai các chương trình đào tạo trọng điểm, ngày hội việc làm và kết nối tuyển dụng trực tiếp.

Việc tận dụng hiệu quả nguồn lực này góp phần bảo đảm chất lượng phục vụ APEC 2027, tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế.

Cơ chế phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp cũng được đề xuất duy trì thường xuyên, với hiệu quả được đo lường bằng số người thực tế được đào tạo, tuyển dụng và tỷ lệ người lao động gắn bó sau 3, 6 và 12 tháng.

Với quy mô dân số khoảng 5 triệu người, An Giang có lợi thế lớn để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Việc tận dụng hiệu quả nguồn lực này không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế trong tương lai.

Bởi sau khi APEC khép lại, những công trình hiện đại sẽ tiếp tục được vận hành, những ngành kinh tế mới sẽ tiếp tục phát triển. Và một trong những giá trị lâu dài nhất mà sự kiện mang lại chính là một thế hệ người lao động địa phương có tay nghề, có thu nhập ổn định và có cơ hội xây dựng tương lai ngay trên quê hương mình.

Tùng Dương