Gắn kết công nhân qua sân chơi văn hóa, đoàn kết

Chiều 20/11, tại Công ty TNHH Giầy Welina Việt Nam (xã Yên Định), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thi “Công nhân xứ Thanh đoàn kết - Tự hào bản sắc Việt” năm 2026.

Các đại biểu và công nhân, lao động dự hội thi.

Tham gia hội thi có 4 đội với hơn 100 đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Welina Việt Nam. Các đội tranh tài qua 3 phần thi: Sắc màu trang phục các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; sức mạnh đoàn kết, bình đẳng và sẻ chia; thông điệp yêu thương.

Các đội trình diễn, giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với hình thức thể hiện phong phú, các phần thi đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực gia đình, xây dựng môi trường làm việc văn minh, tiến bộ.

Hoạt động giao lưu với khán giả cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Công nhân lao động Công ty TNHH giầy Welina Việt Nam sôi nổi tranh tài ở trò chơi kéo co đoàn kết.

Hội thi là sân chơi văn hóa, thể thao bổ ích, góp phần tăng cường sự gắn kết trong đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành và lãnh đạo doanh nghiệp trao giải nhất cho Đội Hậu cần.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Thanh Huê