Giới trẻ Thanh Hóa tấp nập săn hàng khuyến mãi

Black Friday trở thành dịp được nhiều người trẻ mong đợi khi hàng loạt mặt hàng được tung ra thị trường với mức giá ưu đãi. Tại Thanh Hóa, không ít bạn trẻ tranh thủ đến các điểm mua sắm để tìm kiếm sản phẩm yêu thích, tận dụng cơ hội giảm giá.

Không khí mua sắm trở nên sôi động trong dịp Black Friday, khi đông đảo người dân và giới trẻ đổ về các điểm bán hàng để tìm kiếm những món đồ giảm giá.

Sức hút từ những đợt giảm giá

Khu vực mua sắm ở Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa những ngày này lượng khách đến tham quan, mua sắm khá đông. Các gian hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Trên các kệ hàng, bảng thông báo giảm giá được đặt ở vị trí dễ quan sát, với nhiều mức ưu đãi khác nhau. Một số cửa hàng áp dụng chương trình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, số khác triển khai ưu đãi khi mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc dành tặng quà cho khách hàng.

Các bảng thông báo giảm giá được đặt tại nhiều gian hàng, tạo sức hút đối với người tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi chiều tối và những ngày cuối tuần. Tại các cửa hàng thời trang nhiều bạn trẻ dành thời gian lựa chọn trang phục, kiểm tra kích cỡ, chất liệu và giá bán trước khi quyết định thanh toán. Một số nhóm bạn đi cùng nhau để tham khảo, góp ý về kiểu dáng, màu sắc và mức giá phù hợp. Không ít người tranh thủ xem nhiều cửa hàng để tìm được sản phẩm ưng ý với chi phí tiết kiệm nhất.

Với những người trẻ có thu nhập chưa ổn định, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người mới đi làm, các đợt giảm giá được xem là dịp phù hợp để mua sắm những mặt hàng cần thiết mà không phải chi trả quá nhiều.

Các quầy hàng thời trang trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm những món đồ yêu thích với mức giá ưu đãi.

Bạn Nguyễn An Nhiên, 20 tuổi, phường Hạc Thành cho biết, đã theo dõi một số mặt hàng thời trang từ trước và chờ đến dịp Black Friday để mua với mức giá phù hợp hơn.

“Em đã xem trước một số mẫu quần áo và giày dép mình thích trên mạng. Đến dịp này, em muốn trực tiếp đến cửa hàng để xem chất liệu, thử sản phẩm và so sánh giá. Có những món nếu mua vào ngày thường thì em còn cân nhắc, nhưng khi có chương trình giảm giá phù hợp em sẽ tranh thủ mua”, Nhiên nói

Thực tế, sự kết hợp giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp đang tạo nên cách săn sale khá phổ biến trong giới trẻ. Các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử liên tục cập nhật thông tin về chương trình khuyến mãi, giúp người mua dễ dàng nắm bắt giá bán và lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, việc đến cửa hàng vẫn có sức hút riêng, nhất là với những mặt hàng cần kiểm tra kích cỡ, chất liệu, kiểu dáng hoặc trải nghiệm thực tế trước khi thanh toán.

Đáng chú ý, Black Friday không còn là dịp duy nhất để người tiêu dùng chờ đợi giảm giá. Những ngày hội mua sắm trực tuyến như 9/9, 10/10, 11/11 hay các chương trình ưu đãi cuối tuần khiến hoạt động săn sale diễn ra thường xuyên hơn.

Dẫu vậy, đợt khuyến mãi cuối năm vẫn tạo được sức hút bởi sự tham gia của nhiều thương hiệu và nhóm hàng, mang đến thêm lựa chọn cho người mua sắm.

Săn sale nhưng không chạy theo tâm lý đám đông

Với những người có ngân sách hạn chế, việc mua được món đồ cần thiết với giá thấp hơn ngày thường là một lợi thế. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào có mức giảm sâu cũng đồng nghĩa với một món hời. Một số bạn trẻ lựa chọn theo dõi giá từ trước, lưu lại sản phẩm trong giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích để đối chiếu khi chương trình khuyến mãi bắt đầu.

Thanh Tâm, 27 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ, bản thân thường dành khoản tiền nhất định cho việc mua sắm trong những dịp giảm giá lớn. Trước khi quyết định mua, bạn thường kiểm tra mức giá ở nhiều nơi, xem đánh giá của người dùng và cân nhắc khả năng sử dụng sản phẩm.

“Mình từng có lần mua khá nhiều đồ chỉ vì thấy giảm giá sâu, nhưng sau đó có những món gần như không sử dụng đến. Bây giờ, trước mỗi đợt sale, mình thường liệt kê những thứ thực sự cần mua và đặt ra giới hạn chi tiêu. Nếu sản phẩm không cần thiết thì dù giảm giá nhiều mình cũng không mua”, Tâm nói.

Dù vậy, sức hấp dẫn của các chương trình khuyến mãi đôi khi vẫn khiến người mua khó kiểm soát quyết định của mình. Những thông báo giảm giá trong thời gian ngắn, số lượng sản phẩm có hạn hay ưu đãi chỉ áp dụng khi mua nhiều mặt hàng dễ tạo cảm giác phải nhanh chóng sở hữu sản phẩm trước khi cơ hội kết thúc. Tâm lý sợ bỏ lỡ một món hàng giá tốt (FOMO) cũng khiến một số người dễ đưa ra quyết định mua sắm theo cảm xúc.

Nhiều người tranh thủ lựa chọn các mặt hàng thực phẩm được giảm giá trong dịp Black Friday.

Khu vực ăn uống tại chỗ đông kín khách trong giờ cao điểm.

Đặc biệt, trong môi trường mua sắm trực tuyến, các video giới thiệu sản phẩm, hình ảnh người dùng khoe thành quả săn sale hay những phiên livestream liên tục đưa ra ưu đãi có thể tác động đến lựa chọn của người tiêu dùng. Ranh giới giữa mua món đồ thực sự cần và mua vì bị thu hút bởi giá khuyến mãi đôi khi không còn rõ ràng.

Thị trường khuyến mãi cuối năm tiếp tục mang đến nhiều cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng. Với giới trẻ Thanh Hóa, hoạt động săn sale không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng ngày càng linh hoạt, chủ động. Khi biết lựa chọn đúng sản phẩm, đúng thời điểm và phù hợp với khả năng tài chính, những chương trình giảm giá mới thực sự mang lại giá trị thiết thực cho người mua.

Nam Phương