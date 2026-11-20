Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò tuần hoàn

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng và yêu cầu về môi trường trong chăn nuôi khắt khe, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tìm hướng đi mới thông qua mô hình nuôi bò tuần hoàn. Bằng cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, xử lý chất thải thành nguồn phân bón hữu cơ phục vụ trồng trọt, mô hình không chỉ giúp tiết giảm chi phí sản xuất mà còn tạo sự liên kết giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Ông Nguyễn Văn Lợi, xã Yên Trường, xử lý phân bò để nuôi giun quế, làm thức ăn cho gà.

Tận dụng thời gian lúc nông nhàn, anh Lê Văn Thành, thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Lộc đã mạnh dạn đầu tư mua 12 con bò nuôi vỗ béo. Anh Thành cho biết: “Bò vỗ béo là hình thức nuôi bò trong khoảng thời gian nhất định với mục đích tăng trọng lượng nhanh, tỷ lệ thịt và chất lượng thịt trước khi bán. So với bò thương phẩm, nuôi bò vỗ béo cho thời gian quay vòng vốn nhanh, lợi nhuận rõ rệt trong từng lứa nuôi; người nuôi mua bò gầy, giá vừa phải, sau 3 đến 5 tháng chăm sóc có thể xuất bán. Với giống bò BBB, tầm vóc lớn, khả năng tăng trọng nhanh, sau vỗ béo bò đạt khoảng 300 đến 350kg/con có thể xuất bán, mang lại lợi nhuận ổn định. Thức ăn cho đàn bò là phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân ngô... kết hợp với cám ngô để giảm chi phí sản xuất”. Trong thời gian nuôi, anh Thành nhận thấy, đối với số lượng đàn lớn sẽ có nhiều chất thải, nếu không được xử lí, thu gom đúng cách sẽ gây mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước và không khí. Vì vậy, anh Thành đã xử lí phân bò bằng phương pháp ủ hoai, trộn cùng chất độn như trấu, mùn cưa cùng chế phẩm sinh học. Sau 3 đến 4 tuần có thể sử dụng phân bò hoai mục để bón cho rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh... giúp tăng độ tơi xốp, giữ ẩm cho đất, tạo điều kiện lý tưởng cho rễ phát triển tốt hơn, giúp cây sinh trưởng đều và ít sâu bệnh. Hiện nay, với tổng đàn 12 con, mỗi năm anh thu lãi gần 200 triệu đồng; phân bò ủ anh dùng bón cho diện tích trồng ngô, sau đó lấy phụ phẩm làm thức ăn cho bò hình thành vòng tuần hoàn trồng trọt, chăn nuôi vừa tiết kiệm chi phí sản xuất lại bảo vệ môi trường.

Hiện nay, toàn xã Vĩnh Lộc có khoảng 150 hộ chăn nuôi bò vỗ béo với tổng đàn khoảng 1.000 con. Bà Trần Thị Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lộc cho biết: “Nuôi bò vỗ béo theo hướng tuần hoàn là mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc bởi không những tận dụng được nguồn phụ phẩm sẵn có trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn cho đàn bò mà còn sử dụng chất thải qua xử lý để làm phân bón hữu cơ phục vụ trồng trọt. Thời gian tới, hội hông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nhân rộng mô hình; tổ chức tập huấn khoa học - kỹ thuật nuôi bò vỗ béo và xử lý phân. Tuy nhiên, người chăn nuôi cũng cần chú trọng lựa chọn con giống, xây dựng khẩu phần thức ăn hợp lý, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Bên cạnh việc tận dụng chất thải của bò để làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, ông Nguyễn Văn Lợi, xã Yên Trường lại sử dụng phân bò để nuôi giun quế làm thức ăn cho gà. Ông Lợi chia sẻ: “Gia đình tôi hiện nuôi 12 con bò sinh sản. Nhận thấy phân bò, nhất là phân bò hoai mục hoặc phân bò khô qua xử lý có nhiều tác dụng trong nông nghiệp, tôi đã nghiên cứu xây thêm chuồng nuôi giun quế bằng gạch, lót bạt và có mái che. Với lượng phân bò thải ra hằng ngày, tôi gom lại ủ cùng men sinh học để giảm bớt nhiệt độ và mùi hôi trước khi cho giun ăn. Từ đây, tôi có lượng giun thịt giàu đạm để làm thức ăn cho đàn gà, giúp gà lớn nhanh, khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và giảm đến 50% chi phí thức ăn công nghiệp”. Đây được xem là quy trình tuần hoàn mang lại “lợi ích kép” cho người chăn nuôi.

Hiện nay, mô hình chăn nuôi bò tuần hoàn không còn xa lạ với người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Với đặc điểm nổi bật của mô hình là tận dụng được nguồn phụ phẩm sẵn có trong sản xuất nông nghiệp để làm thức ăn cho đàn bò, đồng thời chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý làm phân bón hữu cơ phục vụ trồng trọt hoặc nuôi giun quế làm thức ăn cho gà, cá. Qua đó, không chỉ giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Để nhân rộng mô hình, các địa phương có điều kiện phát triển đàn bò tiếp tục khuyến khích người dân đầu tư xây dựng chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị cho ngành chăn nuôi.

Bài và ảnh: Lê Ngọc