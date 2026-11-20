TYM trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu"

Sáng 20/11, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các xã Nông Cống, Thăng Bình trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình thương Phạm Thị Thùy Linh phát biểu tại buổi trao hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu".

Dự buổi trao hỗ trợ có bà Phạm Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc TYM; Ban Giám đốc TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo xã Nông Cống, Hội LHPN xã Nông Cống và xã Thăng Bình.

Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình thương Phạm Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Bùi Thị Mai Hoan cùng Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá trao hỗ trợ cho cháu Nguyễn Thị Tố Như.

Tại thôn Yên Hòa, xã Nông Cống, đoàn đã trao hỗ trợ cho cháu Nguyễn Thị Tố Như, sinh năm 2011. Cháu Như là con thứ hai trong gia đình có 5 anh em. Anh trai đầu đang học lớp 10 cùng với Như và bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh, không thể đi học đều đặn. Em gái thứ ba của Như đang học lớp 4, em gái thứ tư học lớp 2 và em trai út học mẫu giáo. Bố cháu bị tai nạn mất năm 2025, nên gia đình cháu gặp rất nhiều khó khăn.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho cháu Lê Văn Hoàng, xã Thăng Bình.

Cháu Lê Văn Hoàng, sinh năm 2014, ở thôn Ngư Long, xã Thăng Bình, cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu và em trai sinh đôi hiện nay học cùng lớp, chăm học, ngoan, lễ phép; khi cháu được 4 tuổi, mẹ cháu bỏ đi để hai anh em ở với bố. Vừa qua, bố cháu bị tai nạn qua đời nên giờ hai cháu ở với ông bà nội.

Dù hoàn cảnh khó khăn, cháu Nguyễn Thị Tố Như và cháu Lê Văn Hoàng luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt thành tích cao trong học tập.

Đoàn công tác và lãnh đạo xã Thăng Bình trao quà tặng cháu Lê Văn Hoàng.

Tại buổi trao quà, bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc TYM đã động viên và trao cho cháu Nguyễn Thị Tố Như, cháu Lê Văn Hoàng số tiền hỗ trợ một năm là 12 triệu đồng/cháu. Hai cháu sẽ được nhận đỡ đầu trong thời gian 5 năm với tổng số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/cháu.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo xã Thăng Bình trao tặng quà cho cháu Lê Văn Hoàng.

Tiến Đông