Cần quy hoạch vị trí tập kết rác bảo đảm mỹ quan đô thị và môi trường

Xây dựng đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp không chỉ nằm ở hạ tầng khang trang đồng bộ mà còn được phản ánh qua môi trường sống của người dân. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn phường Hạc Thành, Quảng Phú, việc bố trí điểm tập kết trung chuyển rác ở gần công viên, trường học, chân cầu vượt hay gần kênh mương thoát nước đang bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân.

Điểm tập kết rác ngay bên sông nhà Lê, tiệm cận Công viên Hội An (ảnh chụp chiều ngày 11/6/2026).

Những ngày đầu hè, Công viên Hội An vẫn là địa điểm quen thuộc của nhiều người dân đến đi bộ, tập thể dục và thư giãn. Tuy nhiên, bên cạnh không gian xanh ấy lại tồn tại hai điểm tập kết trung chuyển rác nằm ngay khu vực mép sông nhà Lê, tiệm cận công viên. Những túi rác chất thành đống, xen lẫn rác sinh hoạt cồng kềnh, khiến khu vực này thường xuyên phát sinh mùi khó chịu.

Theo ghi nhận, vào những ngày nắng nóng vừa qua, mùi hôi từ điểm tập kết rác theo hướng gió lan sang khu vực công viên. Những lúc trời mưa, nước rỉ từ các xe rác chảy xuống khu vực ven sông ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bà Lê Thị H., người dân phường Hạc Thành, thường xuyên đi bộ tại Công viên Hội An, chia sẻ: “Tôi cùng nhóm bạn hưu trí gần như sáng, chiều nào cũng đến đây tập thể dục. Công viên là nơi thư giãn, gặp gỡ nhưng mỗi lần đi ngang qua điểm tập kết rác này đều rất khó chịu. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm nghiên cứu di dời vị trí tập kết rác đến nơi phù hợp, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa giữ gìn hình ảnh đẹp cho công viên - không gian sinh hoạt chung của người dân”.

Không chỉ tại khu vực Công viên Hội An, tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều địa điểm khác. Tại khu vực chân cầu vượt trên trục Quốc lộ 47 đi Sầm Sơn, thuộc phường Quảng Phú, rác thải được tập kết ngay gần tuyến giao thông, gầm cầu nơi có lưu lượng phương tiện lớn qua lại. Trước cổng Trường THPT chuyên Lam Sơn; cây xăng Lai Thành... hay khu vực Công viên Quảng Xá, những điểm tập kết, trung chuyển rác cũng khiến nhiều hộ dân không khỏi ái ngại. Vào những thời điểm thu gom chậm hoặc lượng rác tăng cao, rác thải bị tràn ra khu vực xung quanh, gây mất mỹ quan, phát tán mùi hôi thối.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc bố trí các điểm tập kết rác tại những vị trí nêu trên xuất phát từ yêu cầu thuận lợi cho hoạt động thu gom, vận chuyển của đơn vị vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư ngày càng tăng, nhiều khu vực tập kết đến nay đã trở thành những không gian công cộng, nơi tập trung đông người dân sinh hoạt, vui chơi hoặc học tập. Điều này đòi hỏi cần có sự rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch để phù hợp với thực tế phát triển đô thị. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân cũng là vấn đề cần được nhìn nhận. Không ít trường hợp rác được mang đến tập kết không đúng giờ quy định; rác cồng kềnh, phế thải xây dựng bị đổ lẫn với rác sinh hoạt; nhiều túi rác không được buộc kín khiến nước rỉ và mùi hôi phát tán ra môi trường. Những hành vi này không chỉ làm gia tăng áp lực cho công tác thu gom mà còn khiến các điểm trung chuyển, tập kết rác trở nên nhếch nhác hơn.

Thực tế cho thấy, nếu công tác thu gom bị chậm trễ hoặc lượng rác tăng đột biến, các điểm tập kết trung chuyển rất dễ rơi vào tình trạng quá tải. Rác tồn đọng kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân sống xung quanh. Đối với những địa điểm nằm gần công viên, trường học hay các tuyến giao thông chính, hình ảnh đó càng trở nên phản cảm, chưa tương xứng với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Và, tình trạng rác tồn đọng tại các điểm tập kết trên địa bàn thời gian qua, không chỉ xuất phát từ lượng rác sinh hoạt phát sinh lớn mà còn liên quan đến việc hoạt động tiếp nhận, xử lý tại khu xử lý rác thải Đông Nam, nhiều thời điểm bị gián đoạn do quá tải, người dân khu vực lân cận phản đối, kiến nghị giải quyết các vấn đề về liên quan tới môi trường từ bãi rác. Khi khâu xử lý cuối nguồn gặp khó khăn, rác thải không được vận chuyển kịp thời, buộc phải tồn ứ kéo dài tại các điểm trung chuyển trong nội đô, gây ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói, nhiều điểm tập kết hiện nay lại nằm ở những vị trí chưa thực sự phù hợp như gần công viên, trước cổng trường học, cạnh kênh mương thoát nước hay các tuyến giao thông đông người qua lại. Trong điều kiện thu gom bình thường, những vị trí này đã tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Đến khi xảy ra ùn ứ kéo dài, những bất cập càng bộc lộ rõ hơn với hình ảnh rác chất đống, nước rỉ rác, mùi hôi phát tán ra môi trường, tác động trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng rác tồn ứ, bên cạnh việc sớm tháo gỡ những vướng mắc tại khu xử lý rác thải Đông Nam, việc rà soát, quy hoạch lại các điểm tập kết trung chuyển rác theo hướng xa khu dân cư, trường học và không gian công cộng; đầu tư các trạm trung chuyển khép kín, nâng cao năng lực dự phòng khi phát sinh sự cố là yêu cầu cần được tính đến. Chỉ khi giải quyết đồng bộ từ khâu thu gom, trung chuyển đến xử lý cuối nguồn mới có thể bảo đảm mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, sạch, văn minh và đáng sống.

Bài và ảnh: Đình Giang