Từ mô hình “Nông dân dạy nông dân”

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những người nông dân đã nhân rộng được mô hình “Nông dân dạy nông dân” thực hiện dạy nghề theo phương thức các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trực tiếp “cầm tay, chỉ việc”, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành tại mô hình. Từ đó cùng nhau hỗ trợ trong phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ theo hướng phát triển hàng hóa bền vững.

Mô hình nuôi nhung hươu của gia đình anh Lê Văn Lâm ở thôn Đồng Sình, xã Phú Nhuận cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp, cùng với việc tích tụ ruộng đất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ đó thành lập các doanh nghiệp hoặc các HTX được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc, HTX nông nghiệp tiêu biểu. Bình quân mỗi năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thu hút gần 300 ngàn hộ nông dân đăng ký thi đua và có hơn 200 ngàn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó năm 2024 số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng là trên 68 nghìn hộ, thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng là trên 17 nghìn hộ, thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng là trên 6 nghìn hộ, thu nhập từ 1 tỷ đồng - 5 tỷ đồng là hơn 756 hộ, thu nhập từ 5 tỷ đồng - 10 tỷ đồng là 279 hộ.

Anh Lê Đình Sỹ ở thôn Đồng Hơn, xã Như Thanh đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi dúi. Mô hình gây ấn tượng bởi quy mô, số lượng, sự đầu tư về mặt chuồng trại. Năm 2021, anh Sỹ đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi hơn 100 triệu đồng. Qua thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng, đàn dúi sinh sản và khỏe mạnh, không có bệnh dịch, gia đình anh bắt tay vào làm theo mô hình trang trại và xây dựng thêm nhiều chuồng nuôi. Với kinh nghiệm nuôi dúi, sự am hiểu về đối tượng này, anh Sỹ đã thành công và số lượng đàn đang dần tăng lên. Hiện anh đang tiếp tục mở rộng quy mô và nhân đàn dúi sinh sản lên 300 con để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Đến thời điểm hiện tại đàn dúi của anh có đầu ra tốt khi nhiều nhà hàng ở trong và ngoài tỉnh thường xuyên đặt dúi thương phẩm. Ước tính mô hình mỗi năm cho gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng. Để có được kết quả này không chỉ là sự thành công về mặt kỹ thuật chăm sóc mà còn là kết quả từ sự tận tụy của một nông dân nhiệt huyết và mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, mô hình đã mang lại hiệu quả cao và nhân rộng để người dân trong xã học tập phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập.

Hay như mô hình nuôi nhung hươu của gia đình anh Lê Văn Lâm ở thôn Đồng Sình, xã Phú Nhuận với hơn 50 con. Hiện nhung hươu tươi bán với giá 15 - 18 triệu đồng/kg. Ngoài việc bán nhung hươu tươi, anh Lâm còn phối giống, cho hươu sinh sản để bán giống. Sau 3 - 4 tháng, hươu có thể xuất bán với giá từ 12 - 15 triệu đồng/con (hươu đực) và từ 8 - 10 triệu đồng/con (hươu cái). Mỗi năm, anh xuất bán hàng chục hươu giống ra thị trường cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khuyến khích, động viên hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm ăn; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào các vùng gặp thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Bình quân hàng năm, các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 238 nghìn lượt lao động, trong đó có 199 nghìn lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 39 nghìn lượt lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho 8 nghìn lượt hộ nông dân, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ 4 nghìn hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; tích cực tham gia XDNTM, các hoạt động xã hội, an sinh xã hội ở địa phương.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Thị Thanh Xuân cho biết: “Những kết quả nêu trên đã khẳng định, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; đã tác động tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững, nông thôn ngày càng giàu đẹp”.

