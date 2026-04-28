Từ 1/7/2026: Doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại UBND cấp tỉnh

Theo quy định mới tại Nghị định 137/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và được UBND cấp tỉnh xác nhận bằng văn bản.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 137/2026/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức kinh doanh. Việc tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp chỉ được tiến hành sau khi doanh nghiệp nhận được văn bản xác nhận đăng ký của cơ quan này.

Quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, đồng thời nâng cao tính minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và người tiêu dùng.

Trước đó, hoạt động bán hàng đa cấp đã được kiểm soát thông qua nhiều quy định pháp luật liên quan, tuy nhiên thực tiễn vẫn phát sinh một số bất cập. Việc bổ sung yêu cầu đăng ký tại cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong việc theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được phép triển khai hoạt động theo quy định.

NDS