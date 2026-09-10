TTK LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đầu tư cho hòa bình

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường đầu tư cho hòa bình, trong bối cảnh bạo lực, chia rẽ và xung đột đang gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân tại nhiều khu vực.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tại lễ rung Chuông Hòa bình Nhật Bản thường niên trong khuôn viên trụ sở LHQ ở thành phố New York, ngày 9/9. Ảnh: UN.

Phát biểu tại lễ rung Chuông Hòa bình Nhật Bản thường niên trong khuôn viên trụ sở LHQ ở thành phố New York, ngày 9/9, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh hòa bình không phải là thành quả có thể đạt được một cách thụ động mà đòi hỏi nỗ lực và hành động liên tục. Theo ông, trong thế giới hiện nay, những nỗ lực vì hòa bình đang suy giảm khi bạo lực và chia rẽ làm rạn nứt các cộng đồng, xung đột ngày càng lan rộng và kéo dài, trong khi đối thoại và tinh thần đoàn kết cần thiết để tìm kiếm giải pháp lại thiếu vắng.

Ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo, trong thời gian chuẩn bị cho các hoạt động tại LHQ trong những tuần tới, ưu tiên đầu tư vào phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng và bảo trợ xã hội. Ông cũng đề nghị xây dựng các thể chế và hệ thống mà người dân có thể tin tưởng, đồng thời bảo vệ quyền con người và phẩm giá của mỗi cá nhân.

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải tái khẳng định vai trò của những công cụ đã được chứng minh trong thúc đẩy hòa bình, gồm ngoại giao, đối thoại, đàm phán và hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời chấm dứt các cuộc chiến tranh và xung đột.

Đây là lần cuối ông Guterres rung Chuông Hòa bình Nhật Bản trên cương vị Tổng Thư ký LHQ, trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào ngày 31/12/2026. Ông khẳng định dù không còn thực hiện nghi thức này, ông sẽ tiếp tục đồng hành với những người thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Thông điệp được đưa ra trước Ngày Quốc tế Hòa bình 21/9 năm nay, với chủ đề “Đầu tư cho hòa bình: Vì mọi người, ở mọi nơi, mỗi ngày”, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột và bất ổn kéo dài.

Ngọc Liên

Nguồn: UN/APT.