Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 9/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đến năm 2030.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong điều hành thảo luận.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, gồm:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Phương án bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 từ nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho ngân sách nhà nước.

Phương án bổ sung và giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 từ nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho ngân sách nhà nước.

Phương án bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 để đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới khởi công mới năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Một nội dung quan trọng được hội nghị tập trung thảo luận là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định Lê Minh Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng việc ban hành Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ nhằm thu hút các dự án mới mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin, củng cố mối quan hệ đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp, tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và tiếp cận các nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Yêu cầu trọng tâm đặt ra là chuyển mạnh từ tư duy quản lý, xử lý thủ tục sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả thực chất của nền kinh tế làm thước đo chất lượng điều hành.

Cùng với đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá kỹ từng nội dung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các phương án phân bổ, bổ sung, giao kế hoạch đầu tư công và hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn; không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án, phân bổ vốn dàn trải, kéo dài.

Đối với phần vốn giao cho cấp xã theo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu, các sở, ngành phải hướng dẫn cụ thể, kịp thời, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Đại biểu dự hội nghị.

Về dự thảo Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đến năm 2030, đồng chí Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã nghiêm túc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đồng thời chủ động tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết, bảo đảm đúng thẩm quyền, bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, nhiệm vụ đặt ra rất khẩn trương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm; khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Minh Hiếu