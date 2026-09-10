OpenAI: Mỹ cần một hệ thống quy định quốc gia bắt buộc về an toàn AI

OpenAI mới đây kêu gọi Quốc hội Mỹ ban hành các quy định bắt buộc về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) trên phạm vi toàn quốc, cho rằng tốc độ phát triển nhanh chóng của AI đang làm gia tăng nguy cơ công nghệ này có thể tự cải tiến và thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ AI tiếp theo.

OpenAI kêu gọi áp dụng quy định bắt buộc về an toàn AI trên toàn nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI Chris Lehane, những cam kết tự nguyện là chưa đủ để ứng phó với nguy cơ AI có thể thúc đẩy quá trình phát triển của các thế hệ AI tiếp theo. Theo ông, Mỹ cần một hệ thống quy định quốc gia bắt buộc, dựa trên năng lực của AI và có thể điều chỉnh theo sự phát triển của công nghệ.

Động thái trên đánh dấu nỗ lực đáng kể của OpenAI nhằm thúc đẩy các quy định an toàn AI có tính ràng buộc, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa ban hành khuôn khổ pháp lý liên bang về AI, trong khi nhiều bang đã bắt đầu xây dựng luật riêng.

OpenAI kêu gọi Quốc hội thông qua các yêu cầu an toàn dựa trên năng lực của AI, bao gồm tiêu chuẩn kiểm thử, đánh giá độc lập, biện pháp bảo vệ an ninh mạng và quy định báo cáo sự cố đối với những hệ thống AI tiên tiến nhất. Công ty cũng thúc giục Quốc hội hành động trước khi kết thúc chương trình làm việc trong năm nay vào tháng 12 tới và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các đạo luật về AI ở cấp bang cho đến khi Mỹ có quy định liên bang.

OpenAI tuyên bố ủng hộ 4 dự luật về quản lý AI tại bang California. Ảnh: Kingy.

OpenAI ngày 9/9 cũng tuyên bố ủng hộ 4 dự luật về quản lý AI tại bang California, liên quan tới việc đánh giá, kiểm toán độc lập đối với các hệ thống AI, sàng lọc nguy cơ đe dọa sinh học có sự hỗ trợ của AI và bảo vệ trẻ em trước các chatbot. OpenAI cho biết trước đây công ty không ủng hộ một số dự luật, nhưng đã thay đổi quan điểm sau khi đánh giá lại trước những bước tiến gần đây về năng lực của AI.

OpenAI nhấn mạnh các tiêu chuẩn giám sát AI cũng cần được áp dụng vượt ra ngoài biên giới Mỹ, đồng thời cho rằng Washington cần xây dựng các tiêu chuẩn đáng tin cậy trong nước nếu muốn đóng vai trò dẫn dắt toàn cầu, trong khi các tiêu chuẩn quốc tế tương thích ngày càng trở nên cần thiết.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.