IEA kêu gọi các nước xây dựng kho dự trữ khí đốt chiến lược

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kêu gọi các chính phủ tăng cường dự trữ khí đốt tự nhiên và nâng cao tính linh hoạt của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

IEA kêu gọi các nước xây dựng kho dự trữ khí đốt chiến lược. Ảnh: AFP.

Trong báo cáo “Cơ chế dự trữ khí đốt và các phương án tăng tính linh hoạt” mới đây, IEA đề xuất một loạt biện pháp mà các quốc gia có thể triển khai trong 5 năm tới, trong bối cảnh thị trường khí đốt ngày càng liên kết chặt chẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc địa chính trị.

Các biện pháp được đề xuất gồm yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp về dự trữ thương mại, xây dựng kho dự trữ chiến lược do chính phủ kiểm soát, duy trì lượng LNG dự phòng, hình thành các kho dự trữ chung bằng cơ sở hạ tầng hiện có và thiết lập cơ chế lưu trữ xuyên biên giới.

IEA cũng khuyến nghị nghiên cứu các hình thức mua LNG chung và thỏa thuận cho phép các quốc gia tiếp cận thêm các lô hàng trong trường hợp khẩn cấp. Theo cơ quan này, những cơ chế trên có thể giúp các nước ứng phó hiệu quả hơn khi nguồn cung bị gián đoạn.

Báo cáo được đưa ra sau 2 cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt lớn trong 5 năm qua. Việc nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu giảm sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 đã đẩy giá khí đốt lên mức kỷ lục và làm thay đổi dòng chảy thương mại LNG toàn cầu. Gần đây, hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do ảnh hưởng từ cuộc chiến Mỹ - Iran, cho thấy mức độ dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt.

IEA cảnh báo, trong những đợt gián đoạn nghiêm trọng, cạnh tranh đối với nguồn LNG hạn chế có thể khiến giá biến động mạnh và gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi tăng cường dự trữ, các nước vẫn khó tránh hoàn toàn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Những khuyến nghị trên của IEA được kỳ vọng giúp các quốc gia chủ động hơn trước các cú sốc nguồn cung, hạn chế biến động giá và củng cố an ninh năng lượng.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.