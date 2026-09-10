Nga thúc đẩy đơn giản hóa quy định thị thực với nhiều quốc gia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết, Nga đang hợp tác với một số quốc gia thân thiện nhằm tiếp tục đơn giản hóa các quy định về đi lại và thị thực.

Nga đang nỗ lực nới lỏng quy định cấp thị thực với các nước châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh. Ảnh: Gw2ru.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Syktyvkar, Cộng hòa Komi, ngày 9/9, bà Zakharova cho biết Nga đang tiếp tục đàm phán với các quốc gia quan tâm ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh. Bà nêu rõ: “Chúng tôi đang tích cực và nhất quán phối hợp với các đối tác từ những quốc gia thân thiện nhằm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đi lại cho công dân”.

Theo bà Zakharova, thỏa thuận miễn thị thực giữa Nga và Ả Rập Xê Út đã có hiệu lực từ ngày 1/5. Bà cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nêu khả năng duy trì lâu dài chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bishkek ngày 31/8. Bà Zakharova cho biết hoạt động du lịch và giao lưu nhân đạo giữa Nga và Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi hai nước tạm thời nới lỏng yêu cầu thị thực đối với một số loại hình đi lại.

Liên quan căng thẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Zakharova tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật - quân sự để đối phó với những mối đe dọa từ liên minh này tại khu vực Bắc Cực. Bà nhấn mạnh: “Nếu cần thiết, Liên bang Nga sẵn sàng sử dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật - quân sự để đối phó và loại bỏ những mối đe dọa phát sinh”.

Theo quan chức này, Bộ Ngoại giao Nga phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đang theo dõi hoạt động của NATO tại Bắc Cực, đồng thời chủ động chuẩn bị các biện pháp đáp trả.

Bà Zakharova cho rằng NATO đã tăng cường hoạt động quân sự gần các khu vực biên giới phía Bắc của Nga, trong đó có các cuộc tập trận quy mô lớn và những thay đổi trong cơ cấu chỉ huy, kiểm soát, đồng thời mô tả các hoạt động này là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh” của Nga. Tuy nhiên, bà khẳng định Moscow vẫn để ngỏ khả năng đối thoại về các vấn đề an ninh với những quốc gia mong muốn duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển tại khu vực Bắc Cực.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu