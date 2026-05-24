Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường học tại các xã biên giới

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc "trường chờ giáo viên."

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên được xây dựng khang trang, chuẩn bị khánh thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các xã biên giới đất liền đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhưng một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn rất chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, phân công nhiệm vụ chưa bám sát phương châm “6 rõ”; đặc biệt vẫn còn một số công trình mới ở giai đoạn thi công móng, tầng 1, một số địa phương chậm tiến độ, có trường hợp nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn Bộ Chính trị giao.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các trường khởi công trong năm 2025 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới đất liền tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau đây:

Tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trước ngày 25/5/2026.

Tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ đối với các trường còn lại và dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sau khi đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định. Khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026 và phương án tổ chức, vận hành sau đầu tư.

Thi công trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Dục Nông (Quảng Ngãi). (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành các quy định về tổ chức bộ máy, bổ sung định mức biên chế đối với vị trí việc làm nhân viên hỗ trợ, phục vụ, đặc biệt là cơ chế chăm sóc, bảo đảm an toàn và quản lý học sinh đối với học sinh các khối lớp nhỏ (lớp 1, lớp 2, lớp 3) tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều phối liên ngành để tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương; quyết liệt chỉ đạo khắc phục triệt để không để tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Tổng hợp đầy đủ đề xuất, kiến nghị của các địa phương có các xã biên giới về nhu cầu kinh phí xây dựng các trường theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết; bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí; xác định rõ số kinh phí, vốn đầu tư cần bổ sung và đề xuất, kiến nghị cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2026 theo Thông báo kết luận số 248/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan địa phương liên quan trên cơ sở tổng hợp, kiến nghị đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án phân bổ số kinh phí đã được bố trí còn lại chưa phân bổ, Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại văn bản số 248/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2026, không để chậm trễ.

Hướng dẫn các địa phương về sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hiệu quả, đúng quy định pháp luật (khi có yêu cầu).

Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường; chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ chế tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán; chủ trì phối hợp rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu; hướng dẫn các địa phương về các cơ chế, giải pháp, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn công trình.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương về thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng; xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi đổ thải, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho việc xây dựng các trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bảo đảm hoàn thành 100 trường trước ngày 30/8/2026

Đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới đất liền:

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30/8/2026).

Rà soát chặt chẽ danh mục và quy mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; bảo đảm quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động báo cáo các bộ, cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án, nội dung, tổng mức đầu tư, tính chính xác của thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo, bảo đảm đúng quy định, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương và chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối tránh lãng phí, tiêu cực; trong đó lưu ý rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; xác định rõ số kinh phí, vốn đầu tư cần bổ sung và đề xuất, kiến nghị cụ thể; gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 5 Thông báo kết luận số 248/TB-VPCP ngày 14/5/2026.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương; tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ, công việc liên quan; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền."

Chủ động xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu bộ môn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc "trường chờ giáo viên

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc "trường chờ giáo viên."

Không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc "trường chờ giáo viên. (Ảnh: TTXVN phát)

Khẩn trương xây dựng phương án quản lý, sử dụng lâu dài đối với các trường sau đầu tư; bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động, chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc, quản lý học sinh, bảo trì công trình và khai thác tài sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định: định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, cập nhật chi tiết tình hình, tiến độ và khối lượng thi công thực tế tại hiện trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện này; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung xử lý, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động xử lý, giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Theo TTXVN