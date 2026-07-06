Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa công bố nội dung hoạt động

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép hoạt động cho Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại

- Tên cơ sở: Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm

thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa;

- Địa chỉ: Thôn Minh Thành, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Số điện thoại: 02378.953.115

2. Loại hình cơ sở: Cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

3. Chức năng

- Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị y tế ban đầu và phục hồi chức năng, tổ chức lao động trị liệu cho người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần đặc biệt nặng; người tâm thần thuộc diện cần bảo vệ khẩn cấp.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng phục vụ

- Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần đặc biệt nặng thuộc diện khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng;

- Người tâm thần thuộc diện cần bảo vệ khẩn cấp (người tâm thần lang thang cơ nhỡ).

2. Quy mô hoạt động

Thực hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho tối đa 300 đối tượng.

3. Địa bàn hoạt động: Các xã miền núi và các xã lân cận trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4. Các nhiệm vụ được cấp phép hoạt động

4.1. Tiếp nhận thông tin hoặc yêu cầu của gia đình của người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn các xã thuộc khu vực miền núi và các xã thuộc đồng bằng lân cận. Lập hồ sơ quản lý đánh giá nhu cầu, phân loại theo cấp độ bệnh của đối tượng, để có hướng giải quyết theo chế độ, chính sách phù hợp.

4.2. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, chữa trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

4.3. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trong các hoạt động tự quản; văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của đối tượng.

4.4. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình chăm sóc, phục hồi chức năng bằng phương pháp trị liệu và lao động sản xuất

4.5. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng tự nguyện hoặc đủ điều kiện xin ra khỏi cơ sở Bảo trợ xã hội trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

4.6. Thực hiện việc quản lý cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động; quản lý tài sản, trang thiết bị nhà nước giao theo quy định.

4.7. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

4.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

4.9. Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

4.10. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Giấy phép hoạt động cho Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa xem tại đây.