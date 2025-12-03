Trung Quốc và Nga tăng cường phối hợp chiến lược và bảo đảm an ninh

Trung Quốc và Nga đã vừa nhất trí triển khai đầy đủ những thỏa thuận quan trọng đạt được về an ninh chiến lược, đồng thời thúc đẩy phối hợp chiến lược song phương hướng tới chất lượng cao hơn. Thỏa thuận này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu trong ngày 02/12.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Xinhua.

Hai bên đã tiến hành trao đổi sâu rộng về chương trình tiếp xúc cấp cao và cấp thượng đỉnh bao gồm cả các hoạt động liên quan đến vai trò Chủ tịch APEC của Trung Quốc. Hai Ngoại trưởng nhấn mạnh việc thúc đẩy những thỏa thuận đã đạt được, đồng thời tìm kiếm các động lực mới để mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực then chốt.

Tổng kết tình hình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm qua, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp đối ngoại Nga - Trung Quốc tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại không gian Á - Âu ngày càng phức tạp, phía Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến hình thành một cấu trúc an ninh mới do Tổng thống Nga Putin đề xuất, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các sáng kiến về quản trị toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra.

Liên quan tình hình tại Ukraine, hai bên thảo luận về các triển vọng giải quyết nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bảo đảm lợi ích an ninh cốt lõi của Nga. Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều vấn đề quốc tế khác cũng được đưa vào chương trình nghị sự.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Global Times.