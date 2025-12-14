Trung Quốc thử nghiệm UAV lớn nhất thế giới

Trung Quốc vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Cửu Thiên, mẫu máy bay không người lái (UAV) được giới thiệu là lớn nhất thế giới hiện nay, được thiết kế như một “tàu mẹ trên không” có khả năng triển khai và điều phối nhiều UAV cỡ nhỏ theo đội hình.

Trung Quốc thử nghiệm mẫu máy bay không người lái (UAV) lớn nhất thế giới. Ảnh: RFI.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), chuyến bay thử được tiến hành tại huyện Bồ Thành, tỉnh Thiểm Tây, đánh dấu lần đầu mẫu UAV này cất cánh kể từ khi ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải hồi tháng 11/2024. Dự án do Công ty TNHH Sản xuất linh kiện máy bay Xi’an Chida phát triển.

Cửu Thiên có kích thước tương đương máy bay chở khách thân hẹp, với sải cánh từ 25–35 m tùy cấu hình. UAV này đạt tốc độ tối đa khoảng 700 km/h, trần bay 15.000 m, tầm hoạt động lên tới 7.000 km và có thể bay liên tục khoảng 12 giờ. Trọng lượng cất cánh tối đa vượt 20 tấn, trong đó tải trọng mang theo khoảng 6 tấn.

Điểm nổi bật nhất của Cửu Thiên là khoang chứa mô-đun bên trong, cho phép mang theo và phóng hàng chục đến khoảng 100 UAV cỡ nhỏ, bao gồm cả đạn tuần kích. Bên cạnh đó, máy bay còn được trang bị nhiều giá treo vũ khí bên ngoài, có thể lắp tên lửa đối không, đối hạm và bom dẫn đường chính xác.

Cửu Thiên được thiết kế như một “tàu mẹ trên không” có khả năng triển khai và điều phối nhiều UAV cỡ nhỏ theo đội hình. Ảnh: Visual China.

Cửu Thiên sử dụng động cơ phản lực cánh quạt có tỷ số bỏ qua cao, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Với kích thước lớn, UAV này không ưu tiên tàng hình mà được thiết kế để hoạt động từ ngoài khu vực tác chiến, đóng vai trò bệ phóng UAV, triển khai các đàn drone thực hiện trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công chính xác.

Về cấu hình, Cửu Thiên sử dụng một động cơ phản lực bố trí phía trên thân gần đuôi, cánh ít vát và cánh đuôi chữ H. UAV này còn được trang bị cụm cảm biến quang, điện tử và hồng ngoại dưới mũi, kèm thiết bị chiếu laser dẫn đường cho vũ khí chính xác.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc cho biết Cửu Thiên còn có thể được sử dụng trong các hoạt động phi quân sự như vận chuyển hàng hóa đến khu vực hẻo lánh, cứu trợ thiên tai, khảo sát địa lý và lập bản đồ tài nguyên. Việc nhấn mạnh các chức năng dân sự cho thấy xu hướng đan xen giữa ứng dụng quân sự và dân sự trong ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.

Thu Uyên

Nguồn: War Zone, South China Morning Post, AFP