Trung Quốc: Nguy cơ RAGASA mạnh lên thành siêu bão khi áp sát Hong Kong

Bão RAGASA mạnh lên thành siêu bão, gây mưa lớn, gió giật cấp 10, dâng cao mực nước biển, đe dọa Hong Kong từ ngày 23/9 đến 24/9.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ngày 20/9, Đài quan sát khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo bão nhiệt đới RAGASA đang đến gần, có thể mạnh lên thành siêu bão, khiến mực nước biển dâng cao đáng kể vào tuần tới với mức độ tương tự như hai cơn bão cấp 10 trước đó.

Đài quan sát khí tượng dự báo thời tiết diễn biến xấu từ ngày 23/9, có mưa rào kèm gió giật và dông lớn khi RAGASA có thể đổ bộ. Gió giật mạnh cấp bão sẽ duy trì trong ngày 24/9. Dự báo nước biển sẽ dâng cao kèm theo sóng lớn. Mực nước biển ở các khu vực ven biển vào thời điểm đó có thể tương tự như bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018.

Cả Hato và Mangkhut đều là siêu bão với sức gió mạnh như bão cuồng phong, kích hoạt tín hiệu cảnh báo bão cấp 10, mức cao nhất. Tín hiệu cảnh báo bão cấp 10 vẫn có hiệu lực trong 10 giờ trong suốt thời gian Mangkhut, thời gian dài nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1946./.

Theo TTXVN