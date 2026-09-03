Trung Quốc đề xuất 4 điểm về cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tại Cairo mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác, đồng thời đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông.

Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và phu nhân Entissar El-Sisi tại Cairo, Ai Cập, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ở Cairo, ngày 2/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Ai Cập tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc - Ai Cập trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động.

Về phía Ai Cập, Tổng thống El-Sisi khẳng định Cairo kiên định với nguyên tắc một Trung Quốc và sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh.

Hai bên đồng thời được kêu gọi đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và BRICS, phản đối chủ nghĩa đơn phương và các hành vi bắt nạt, hướng tới một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Trong vấn đề Trung Đông, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ các nước Trung Đông xây dựng một cấu trúc an ninh mới dựa trên tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm xây dựng cấu trúc an ninh mới cho khu vực. Theo đó, cần phát huy động lực nội tại cho an ninh chung; bảo đảm người dân các nước Trung Đông làm chủ công việc của mình và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các điểm nóng liên quan chặt chẽ với nhau; đồng thời củng cố nền tảng an ninh chung thông qua phát triển.

Theo ông, hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông về cơ bản phụ thuộc vào phát triển. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các nước trong khu vực để bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải quốc tế, thúc đẩy hợp tác phát triển, tăng cường lợi ích chung và xây dựng lòng tin nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác về sáng kiến Vành đai và Con đường, trí tuệ nhân tạo, kinh tế - thương mại, công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hai bên cũng ra tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ký hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao thông.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua.