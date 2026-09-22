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Nhiều khu vực tại phường Hàm Rồng vẫn ngập sau mưa lớn

Hương Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đợt mưa lớn trên diện rộng đã kết thúc nhiều ngày, song tại một số khu vực thuộc phường Hàm Rồng vẫn còn bị ngập. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và các đơn vị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh.

Nhiều khu vực tại phường Hàm Rồng vẫn ngập sau mưa lớn

Mặc dù đợt mưa lớn trên diện rộng đã kết thúc nhiều ngày, song tại một số khu vực thuộc phường Hàm Rồng vẫn còn bị ngập. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và các đơn vị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh.

Nhiều khu vực tại phường Hàm Rồng vẫn ngập sau mưa lớn

Trường Mầm non Đông Cương ngập sâu trong nước đã gần 1 tuần nay.

4 ngày sau khi đợt mưa lớn kết thúc, Trường Mầm non Đông Cương vẫn còn ngập sâu trong nước. Trước đó, nhà trường đã phải cho trẻ nghỉ học 2 ngày để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục cho trẻ nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh, bởi nhu cầu gửi con rất lớn.

Từ đầu tuần này, nhà trường phải làm cầu tạm từ cổng vào để trẻ và phụ huynh có thể ra vào lớp.

Nhiều khu vực tại phường Hàm Rồng vẫn ngập sau mưa lớn

Nhà trường phải làm cầu tạm để phụ huynh và học sinh đi vào lớp.

Cô giáo Cao Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Cương cho biết: “Vào những ngày mưa bão trường thường xuyên xảy ra ngập, đặc biệt là khu vực sân trường và xung quanh trường. Tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như công tác bảo đảm an toàn cho các cháu. Thông thường, sau mỗi đợt mưa trường bị ngập từ 5-6 ngày. Nước rút đến đâu, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh và phun khử khuẩn đến đó, nhằm bảo đảm môi trường an toàn”.

Nhiều khu vực tại phường Hàm Rồng vẫn ngập sau mưa lớn

Sau gần 1 tuần ngâm nước, toàn bộ diện tích hoa của người dân phố Đại Khối có nguy cơ mất trắng.

Đến nay, toàn bộ cánh đồng hoa của người dân phố Đại Khối vẫn chìm trong nước. Nhiều diện tích hoa vừa được gieo trồng, chuẩn bị phục vụ thị trường, nay bị ngâm lâu ngày khiến người dân đứng trước nguy cơ mất trắng.

Sau gần 1 tuần ngâm nước, toàn bộ diện tích hoa của người dân phố Đại Khối có nguy cơ cao mất trắng.

Trao đổi về tình trạng ngập tại Trường Mầm non Đông Cương, ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Hàm Rồng cho biết, trường được đầu tư xây dựng từ lâu. Qua nhiều lần mở đường, hiện cốt nền của trường thấp hơn cốt kênh Khánh Vân - tuyến kênh tiêu nước ra sông Hạc. Phường đang lập thủ tục đầu tư cải tạo lại cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm học 2027-2028 sẽ không còn tình trạng ngập tại trường.

Đối với diện tích hoa, cây cảnh bị ngập, địa phương đã chỉ đạo sau khi nước ở các sông, kênh thuỷ lợi rút, người dân bơm tiêu liên tục để bảo đảm thời vụ gieo trồng.

Hương Quỳnh

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Từ khóa:

#phường Hàm Rồng #khu vực #người dân #Trường mầm non #Mỹ quan đô thị #Ô nhiễm môi trường #mưa lớn trên diện rộng #Nhà trường #Dịch bệnh #Sản xuất

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