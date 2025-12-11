Trung Quốc công bố văn kiện chính sách mới về Mỹ Latinh và Caribe

Trung Quốc vừa công bố văn kiện chính sách thứ 3 về Mỹ Latinh và Caribe, đánh dấu bước điều chỉnh chính sách quan trọng nhất của Bắc Kinh đối với khu vực trong gần một thập kỷ qua.

Trung Quốc công bố văn kiện chính sách thứ 3 về Mỹ Latinh và Caribe. Ảnh: CGTV News.

Tài liệu mới nêu bật cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên tiếp tục mở rộng về thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thái Vĩ mô tả văn kiện chính sách thứ 3 này là bản đồ định hướng và cẩm nang hành động cho quan hệ Trung Quốc – Mỹ Latinh và Caribe trong giai đoạn mới. Ông nhấn mạnh rằng văn kiện lần này được xây dựng nhằm tổng kết kinh nghiệm, hoạch định tương lai và đưa hợp tác song phương ở hơn 40 lĩnh vực lên tầm cao mới.

Đây là văn kiện chính sách về Mỹ Latinh và Caribe đầu tiên kể từ năm 2016, sau hai bản công bố năm 2008 và 2016. Theo nội dung chính của tài liệu, Bắc Kinh sẵn sàng cùng các nước trong khu vực thúc đẩy 5 chương trình trọng điểm về đoàn kết, phát triển, văn minh, hòa bình và kết nối giữa nhân dân. Những định hướng này từng được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư Diễn đàn Trung Quốc – Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe hồi tháng 5 năm nay.

Văn kiện chính sách về Mỹ Latinh và Caribe khẳng định khu vực này là mảnh đất tràn đầy sức sống và hy vọng, đồng thời nhấn mạnh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai bên trong gần hai thập niên qua. Đến nay, 24 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đã tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của khu vực. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 500 tỷ USD trong năm vừa qua.

Giới ngoại giao khu vực ngay lập tức đánh giá cao động thái này của Bắc Kinh. Ông Martin Charles, Trưởng đoàn Ngoại giao Mỹ Latinh – Caribe tại Trung Quốc, đồng thời là Đại sứ Dominica, nhận định văn kiện chính sách về Mỹ Latinh và Caribe lần thứ 3 của Bắc Kinh không phải là tuyên bố chung chung mà là hướng dẫn hành động thực tiễn, có tác động trực tiếp tới nhiều lĩnh vực tại các quốc gia Mỹ Latinh – Caribe . Ông cho rằng sự bổ trợ lẫn nhau giữa kinh tế Trung Quốc và các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe mở ra nhiều cơ hội, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đang trở thành đối tác tin cậy trong bối cảnh khu vực tìm cách mở rộng quan hệ đối ngoại và củng cố quyền tự chủ chiến lược.

Ngọc Liên

Xinhua/China Daily.