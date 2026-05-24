Trung Hạ phát triển các mô hình kinh tế chăn nuôi

Cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy xã Trung Hạ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế chăn nuôi bền vững, theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật và gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Nhờ cách làm khoa học, bài bản, đến nay trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo xã Trung Hạ thăm chuồng trại chăn nuôi dúi của người dân.

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Trung Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Trung Hạ, Trung Tiến và Trung Xuân thuộc huyện Quan Sơn cũ, với diện tích đạt 123,86km2. Đây là địa bàn có tỷ lệ che phủ rừng cao, nhiều sông suối, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi phát triển kinh tế chăn nuôi. Trên thực tế, cho đến trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt trên 21.800 con. Tuy nhiên, do trình độ dân trí chưa đồng đều, hầu hết hộ gia đình vẫn duy trì tập quán chăn nuôi lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ, chưa tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, phòng ngừa dịch bệnh, nên hiệu quả kinh tế còn chưa cao.

Ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết: "Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, xã đã khẩn trương xây dựng và ban hành, triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển chăn nuôi an toàn, giai đoạn 2026-2030. Thông qua đó, nhằm phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế".

Để thực hiện có hiệu quả đề án này, xã Trung Hạ đã tổ chức đa dạng, phong phú hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với trình độ hiểu biết, tập quán của người dân. Trong đó tập trung thay đổi nhận thức về vai trò của chăn nuôi trong phát triển kinh tế, gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật và nhu cầu của thị trường. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển trang trại, những mô hình điển hình trong chăn nuôi. Đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng tổng đàn, số hộ và cách thức chăn nuôi cũng như nhu cầu, khả năng của người dân để có giải pháp, định hướng phát triển mô hình phù hợp. Xã Trung Hạ cũng đặt ra yêu cầu, việc xây dựng chuồng trại phải cách xa khu dân cư, sông, suối, gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển. Hộ gia đình chăn nuôi lượng lớn gia súc, gia cầm phải xây dựng hầm biogas, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa có khí đốt phục vụ quá trình sản xuất.

Để khuyến khích các hộ dân tham gia, xã Trung Hạ đã tranh thủ nguồn lực của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ, tập huấn kiến thức, tham quan học tập mô hình có hiệu quả. Đồng thời vận động gia đình cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở các bản tiên phong đi trước, làm trước để người dân học tập, làm theo.

Với cách làm khoa học, đồng bộ, dù thời gian chưa dài, xong đến nay trên địa bàn xã Trung Hạ đã có hơn 80 hộ đăng ký tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ trong số này đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại quy mô, triển khai mô hình. Điển hình như mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của gia đình anh Hà Văn Hòa (SN 1976) ở bản Din. Được xã tuyên truyền, vận động, anh đã tự tìm hiểu kiến thức, rồi vào Nghệ An tìm hiểu thực tế cách thức, quy trình kỹ thuật và mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi hươu sao từ cuối năm 2025. Nhờ tuân thủ quy trình chăn nuôi và điều kiện khí hậu phù hợp, nên 20 con hươu giống được anh đầu tư đang phát triển tốt. Anh Hòa bộc bạch: “Dù chưa đến thời gian thu hoạch nhung hươu, nhưng tôi tin mô hình này sẽ có hiệu quả kinh tế cao”.

Trên địa bàn xã Trung Hạ còn có 4 gia đình khác nuôi hươu sao. Nhiều hộ đầu tư chăn nuôi dúi, nuôi lợn, gà thương phẩm... Nhiều mô hình trong số này đã có hiệu quả kinh tế bước đầu, như trang trại gà ri lai thương phẩm của anh Hà Văn Thương (SN 1990) ở bản Din, trong 3 tháng đầu năm 2026 đã có doanh thu hơn 20 triệu đồng.

Trong nỗ lực phát triển các mô hình chăn nuôi, UBND xã Trung Hạ đã thường xuyên cử cán bộ đến tận chuồng trại hướng dẫn các hộ gia đình cách phòng trừ dịch bệnh, cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời vận động Nhân dân đóng góp ngày công, để cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông đến các khu chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.

Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, ông Lữ Văn Hà cho biết thêm: "Đồng hành cùng người dân phát triển chăn nuôi, xã đang tiến hành công tác quảng bá, kết nối cung cầu, kêu gọi doanh nghiệp, thương lái hợp tác với người dân nhằm hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ khép kín. Đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chăn nuôi an toàn, áp dụng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm".

Bài và ảnh: Đồng Thành