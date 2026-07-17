Trung đoàn 762 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Yên Nhân

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Yên Nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 thăm hỏi Nhân dân địa phương.

Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 30/7/2026, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân xã Yên Nhân thực hiện các phần việc như: tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Quân đội, địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, tham gia tu sửa, vệ sinh trường, lớp học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường; giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 40 còn phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và cắt tóc miễn phí cho Nhân dân; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Ngọc Lê (CTV)