Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Trưng bày 300 hiện vật về hoạt động của Bác Hồ ở quê hương Cách mạng tháng Mười

Chiều 8/12, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười” giới thiệu gần 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật về hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga và 108 năm Cách mạng Tháng Mười.

Chiều 8/12, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười” giới thiệu gần 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật về hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga và 108 năm Cách mạng Tháng Mười.

Trưng bày mang đến cơ hội cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn về hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di sản Người để lại trong nền ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trưng bày giúp công chúng nhìn lại hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nước Nga – nơi có lãnh tụ Lênin và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Tư tưởng vĩ đại của Lênin đã trở thành nguồn sáng, động lực mạnh mẽ định hướng con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã sống, học tập và hoạt động cách mạng, từ đó hình thành tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước và nhân dân Nga.

Phần 1 “Người đi tìm hình của nước” bắt đầu với dấu mốc năm 1920, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc qua tư tưởng Lênin. Ba lần đến Nga (1923-1924, 1927, 1934-1938), Người học tập, hoạt động cách mạng, gắn bó với nhân dân Nga và vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa.

Trưng bày 300 hiện vật về hoạt động của Bác Hồ ở quê hương Cách mạng tháng Mười

Trưng bày giới thiệu gần 300 tư liệu, hiện vật. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phần 2 “Trên khắp Liên Xô rộng lớn - Khắc sâu tình hữu nghị” nhìn lại quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần thăm Liên Xô sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Người gặp gỡ lãnh đạo và nhân dân, chứng kiến thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục, vun đắp tình hữu nghị trên 15 nước cộng hòa thành viên. Lòng biết ơn của Người đối với Lênin, Cách mạng tháng Mười và nhân dân Liên Xô luôn còn lại trong trái tim hai dân tộc.

Phần 3 “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga” điểm lại quan hệ Việt-Nga suốt 75 năm qua, đã phát triển bền vững từ nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đặt ra. Từ Hiệp ước 1994 đến nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2012, tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc vẫn luôn nồng ấm, son sắt, vượt thời gian và thử thách lịch sử.

Trưng bày 300 hiện vật về hoạt động của Bác Hồ ở quê hương Cách mạng tháng Mười

Một số hiện vật tiêu biểu trong trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh bày tỏ sự tin tưởng rằng trưng bày lần này là một hoạt động văn hóa thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thủy chung, sâu sắc giữa Việt Nam-Liên bang Nga đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuy Việt Nam và Liên Xô cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng trái tim chúng ta luôn luôn ở bên nhau và đập chung một nhịp.”

Theo ông Vũ Mạnh Hà, nhiều hiện vật lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam, như cuốn “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924,” bộ ảnh chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và dòng lưu bút tại Bảo tàng Địa chất Ural. Những tư liệu này giúp công chúng có cái nhìn chân thực về hoạt động đối ngoại của Người trong thế kỷ XX.

Trưng bày 300 hiện vật về hoạt động của Bác Hồ ở quê hương Cách mạng tháng Mười

Khách tham quan trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cụ thể, cuốn sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” dày gần 1.000 trang, bao gồm nhiều tham luận trình bày tại Đại hội, trong đó có 2 bài tham luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề cách mạng ở các nước thuộc địa.

Tròn một thế kỷ tồn tại, cuốn sách đã trở thành một báu vật lịch sử hiếm có, là minh chứng ghi dấu về một thời kỳ về hoạt động sôi nổi và vai trò quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng thế giới cũng như trong tiến trình hình thành con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Trưng bày kéo dài đến tháng 4/2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

