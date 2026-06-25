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Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (25/6) nhiều khu vực trên cả nước có nhiệt độ thực đo hơn 40 độ C.

Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (25/6) nhiều khu vực trên cả nước có nhiệt độ thực đo hơn 40 độ C.

Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

Ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h tại một số khu vực ở mức từ 40 độ C trở lên, gồm các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông, Đô Lương (Nghệ An). Ngoài ra, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo trên 39 độ C.

Dự báo ngày 26-27/6, từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao, cao nhất là 36-38 độ C, riêng từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm 45-50%.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

NHIỆT ĐỘ THỰC ĐO LÚC 13H NGÀY 25/6/2026

Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

Trưa 25/6, nhiều khu vực có nhiệt độ thực đo 39-40 độ C

NM

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