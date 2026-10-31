Triều Tiên tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây là “thất bại chiến lược”

Triều Tiên ngày 31/10 lên án tuyên bố chung của Mỹ, Hàn Quốc và các nước đối tác về việc tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân và vũ khí của Bình Nhưỡng, gọi động thái này là “thất bại chiến lược” và khẳng định sức ép trừng phạt không thể làm thay đổi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng tuyên bố chung mới đây của 11 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) là hành động thể hiện chính sách thù địch của Mỹ và phương Tây đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, các nước này đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết giám sát những hoạt động của Triều Tiên bị cho là vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Tuyên bố cũng đề cập những phát hiện của Nhóm giám sát đa phương về trừng phạt (MSMT) liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Bình Nhưỡng, đồng thời hoan nghênh các biện pháp trừng phạt độc lập mới do Mỹ, Australia và EU áp đặt nhằm vào Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ và các nước phương Tây đang cố phủ nhận vị thế của nước này, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt là “vô ích”. Quan chức này tuyên bố sức ép như vậy sẽ không có tác dụng và không thể ảnh hưởng đến vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo người phát ngôn trên, những biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng cuối cùng sẽ thất bại. Triều Tiên đồng thời lên án điều mà nước này gọi là âm mưu của Mỹ và các đồng minh nhằm biện minh cho chính sách thù địch thông qua những lý do “không công bằng và vô lý”.

Nhóm MSMT được thành lập sau khi nhóm chuyên gia của LHQ phụ trách giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên chấm dứt hoạt động vào tháng 4/2024, do Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của nhóm. MSMT gồm 11 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada.

Bích Hồng