Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc gặp Mỹ - Trung

Trong bối cảnh khu vực đang hướng sự chú ý tới cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington, Triều Tiên ngày 12/9 phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự chung.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Ảnh: Yonhap.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, miền Đông Triều Tiên và bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang phối hợp với Mỹ và Nhật Bản để phân tích vụ phóng, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng.

Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc lên án vụ phóng, kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ phóng không gây ra mối đe dọa tức thời đối với lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi cuộc tập trận Freedom Edge giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của các lực lượng hải quân, không quân và năng lực tác chiến mạng của ba nước. Washington và Seoul khẳng định hoạt động này nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song Gi đã chỉ trích cuộc tập trận và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp đáp trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: The Hill.

Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cản Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Trump từng cho biết muốn gặp ông Kim trong năm nay, song quan hệ Mỹ - Triều Tiên vẫn chưa có bước đột phá kể từ khi các cuộc đàm phán trước đây rơi vào bế tắc.

Đáng chú ý, động thái này cũng diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington và vấn đề hạt nhân Triều Tiên dự báo có thể được đề cập trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP, Yonhap.