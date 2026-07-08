Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian thực hiện 100 ngày, từ 07/07/2026 đến 15/10/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu nhằm triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc việc kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngành y tế trên nền tảng dữ liệu số. Đồng thời, kết nối, đồng bộ dữ liệu để tạo lập, kích hoạt và sử dụng thực chất Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo đảm thống nhất về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu và chế độ báo cáo; Các nhiệm vụ phải được triển khai ngay sau khi Kế hoạch được ban hành; Không chờ hoàn thành toàn bộ hạ tầng hoặc phần mềm mới tổ chức thực hiện.

Các đơn vị chủ động triển khai song song các nhiệm vụ; Bảo đảm chất lượng dữ liệu; Bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai. Việc triển khai phải được tập trung ưu tiên, quyết liệt, khoa học, chất lượng, hiệu quả với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Nhiệm vụ triển khai gồm xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân trên cơ sở thu thập dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu khám bệnh của người dân được chia sẻ, đồng bộ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Khởi tạo, cập nhật, đảm bảo mỗi người dân có một Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Sở Y tế các tỉnh/thành phố xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch và chủ động triển khai, chuẩn bị bố trí đầy đủ nguồn lực về con người, hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời chỉ đạo tổ chức khởi tạo Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân; Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Trạm y tế theo thẩm quyền quản lý tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, thu thập, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

HG (Nguồn: Bộ Y tế)