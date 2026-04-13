Triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trang trọng, thiết thực, hiệu quả

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số102/KH-UBND ngày 11/4/2026 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, nhất là trong thế hệ trẻ.

Nổi bật là hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các địa điểm tưởng niệm như: Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng... dự kiến tổ chức vào sáng 24/7/2026.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu, các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đồng thời triển khai việc tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến người có công trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 20/7/2026.

Dịp này, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập 5 đoàn đại biểu do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ ngoài tỉnh như Quảng Trị, Tuyên Quang, Điện Biên, Cần Thơ, Tây Ninh và Nghệ An.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng sẽ được triển khai như: tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7; đưa đoàn đại biểu người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân cấp quốc gia; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công, bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình tại nơi cư trú.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Làng quê xứ Thanh xây dựng môi trường văn hóa, văn minh

Làng quê xứ Thanh xây dựng môi trường văn hóa, văn minh

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Diện mạo nông thôn ở nhiều làng quê xứ Thanh đang có những đổi thay rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình ấy, nếp sống văn hóa vẫn được gìn giữ, vun đắp thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào, hương ước, quy ước và sự tự...
Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch biển

Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào mùa du lịch biển năm 2026, khu du lịch biển Sầm Sơn đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với lượng du khách tăng dần. Trước yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm...
Đền thờ Lê Hoàn - Di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê

Đền thờ Lê Hoàn - Di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, Đền thờ Lê Hoàn không chỉ là ngôi đền cổ hơn 500 năm tuổi mà còn là di tích quốc gia đặc biệt lưu giữ dấu ấn triều Tiền Lê. Nơi đây gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vua Lê Đại Hành - vị hoàng đế có công...
