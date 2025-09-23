Trị “bệnh” lười học tập, nghiên cứu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên (Bài cuối): Cần “thay thang, đổi thuốc”

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; trong đó, phải đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm “khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở sao cho phù hợp với từng đối tượng; chú trọng chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ, đoàn viên trong tỉnh tham gia hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Lê Phượng

Chiến thắng sức ỳ

Sức ỳ trong mỗi người và các điều kiện khách quan chính là một dạng “kẻ thù” đối với niềm say mê, hứng thú học tập của mỗi đảng viên. Bởi sức ỳ nó tạo ra sự trì trệ trong suy nghĩ, hành động và sự dễ thỏa hiệp với bản thân của mỗi người. Nguyên nhân tạo nên sức ỳ một phần do vấn đề tuổi tác, sức khỏe không tốt, công việc cơ quan, gia đình bề bộn, nhiệm vụ chuyên môn chi phối... khiến cho nhiều người lơ là việc học tập, nghiên cứu nghị quyết; một phần do sự phát triển của công nghệ thông tin, khả năng thỏa mãn nhu cầu giải trí cá nhân thông qua smartphone, iPad, cộng với kỷ luật học tập của tổ chức còn qua loa, đại khái nên cán bộ, đảng viên càng dễ lơ là việc học. Song quan trọng, vẫn là do ý thức, nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên còn đang bị xem nhẹ, thiếu sự tập trung, quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu nghị quyết nên đã không tự xây dựng được cho mình một động cơ học tập đúng đắn.

Từ thực trạng trên, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: “Cần coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên”; “khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội”.

Bởi vậy, về phía tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên điều quan trọng đó là phải chiến thắng sức ỳ trong học tập của mình. Đảng viên phải coi trọng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong những lần học tập tập trung. Nhiều người chủ quan cho rằng, có thể tự nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết thông qua các tài liệu trên internet và sách, báo, văn kiện, nhưng như vậy chưa đủ bởi cùng với đó tự thân mỗi người cũng cần phải có thái độ học tập nghiêm túc, bài bản; phải dựa trên nền tảng những chương trình học tập, nghiên cứu tập trung có chuyên gia, báo cáo viên của cấp ủy hướng dẫn thì mới thấy được cái mới, thiết thực của nghị quyết.

Lê-nin cho rằng, với đảng viên, không có nhiệm vụ nào vinh quang hơn nhiệm vụ học tập, cho nên nhiệm vụ xuyên suốt, cả đời của người cách mạng là “học, học nữa, học mãi”. “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. Hay như lời huấn thị của Bác: “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ: “lười học nghị quyết là suy thoái tư tưởng chính trị, suy đến cùng là không chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân”.

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ, không để “bỏ sót” những người thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, dao động, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Bởi vậy, từ hệ lụy của việc lười học tập, nghiên cứu nghị quyết nếu không được khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực thì vô hình chung chính mỗi cán bộ, đảng viên cũng đang “tự thanh lọc” mình ra khỏi hàng ngũ, bộ máy của Đảng, Nhà nước.

Đổi mới phải song hành với thực tiễn, chất lượng

Phát biểu tại đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc, ngày 12/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: Một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Trong lời dạy trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những điều kiện đảm bảo cho phong trào thi đua thắng lợi phải bao gồm hai yếu tố, đó là: Đối tượng tham gia và chủ thể tổ chức.

Từ nhận thức đó, thời gian qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của đảng ủy các cấp luôn được quan tâm, có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp, qua đó từng bước tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Xuân Hòa, Lê Thị Lan, cho biết: “Xã đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức để tổ chức hiệu quả các hội nghị học tập, nghiên cứu nghị quyết chu đáo, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong tổ chức hội nghị trực tuyến, xã cũng chủ động phối hợp để kết nối đường truyền từ Trung ương, tỉnh xuống cơ sở để đảm bảo chất lượng hội nghị; tổng hợp số liệu điểm cầu, thành phần, số lượng để báo cáo cấp trên và theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở. Việc học tập theo hình thức truyền thống cũng có nhiều điểm mới, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã kết hợp giữa việc phổ biến, quán triệt những điểm mới, điểm cốt lõi của nghị quyết với việc liên hệ tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị và dành nhiều thời gian gợi mở, trao đổi, giải đáp băn khoăn, thắc mắc của học viên”.

Song song với đó, với việc tận dụng mạnh mẽ ưu thế của hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội zalo, facebook chính thống của các đơn vị, tổ chức để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tạo hiệu ứng tích cực. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đảng ủy giao cho các phòng, ban có liên quan tham mưu, xây dựng bám sát vào đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương. Với sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, các hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của xã Xuân Hòa được tổ chức nghiêm túc với sự tham gia của hơn 90% cán bộ, đảng viên.

Tại xã Xuân Tín, để chữa căn bệnh lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Hải, cho rằng: “Cần đặc biệt coi trọng việc tự giác của cán bộ, đảng viên và sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng. Việc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, viết thu hoạch cá nhân hoặc đánh giá bằng KPI sẽ là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị. Chẳng hạn, cán bộ, đảng viên không tham gia các buổi học tập, nghiên cứu mà không có lý do chính đáng mỗi lần vi phạm sẽ bị trừ điểm trên tổng điểm của tiêu chí".

Cùng với đó, công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn xã cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có nhiều sự thay đổi về nội dung, hình thức, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, một số chi bộ đã mạnh dạn thay đổi, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết như: xây dựng các sản phẩm tuyên truyền đa phương tiện; ứng dụng tiện ích mạng xã hội; một số báo cáo viên có đầu tư nhất định về bài giảng, hình ảnh, số liệu minh họa... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

Tại xã Thọ Xuân, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, Bí thư Đảng ủy xã Thái Xuân Cường, cho biết: Xã chú trọng tăng cường nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng với chức trách nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng; tạo sự chủ động, tự giác, trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, khắc phục tình trạng ngại học chỉ thị, nghị quyết trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lựa chọn các nội dung quán triệt, tuyên truyền, biên tập tài liệu theo hướng trọng tâm, trọng điểm, có sự cụ thể hóa. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, nội dung theo hướng hiệu quả, nhất là tăng cường ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Với vai trò đặc biệt quan trọng, các nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa đều đã và đang tạo ra sự chuyển biến căn bản cho đất nước trong từng giai đoạn. Bởi vậy, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng phải luôn luôn được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thống nhất trong ý chí, hành động. Từ đó, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, vững mạnh.

Nhóm PV